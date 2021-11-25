«В Аду я видела груды тел абортированных младенцев»

Кэти МакДэниел из штата Вашингтон, США, чуть не умерла после того, как была введена в кому из-за проблем с легкими, а теперь она написала книгу о том как побывала в загробной жизни.

Кэти страдала от сильной легочной недостаточности и ее поместили под аппарат искусственной вентиляции легких, предварительно введя в медикаментозную кому.

Три недели она, как считалась, провела в состоянии, похожем на глубокий сон, под присмотром медиков, но на самом деле, по ее словам, она в это время находилась в каком-то ином мире – как она позже поняла, в Аду.

По словам Кэти, после того, как врач рассказал ей, что она заснет, а потом ввел ей лекарства, она “проснулась” в “опасном чужом месте”. Там она увидела страшных существ, которых называет демонами, множество тел абортированных младенцев, и даже стала жертвой насилия со стороны группы мужчин, которые заявили ей, что они больны СПИДом.

Но затем произошло что-то вроде “взрыва” и Кэти унесло “в Небеса”, где она испытала совсем иное, а именно “блаженство, не похожее ни на что”. И вот 22 года спустя она выпустила книгу под названием “Misfit in Hell to Heaven Expat” (Переход из Ада в Рай”), в которой рассказала о своем странном пережитом опыте.

Кэти, которой сейчас 75 лет, на днях дала интервью журналисту Daily Star:

“Мои мемуары прослеживают историю моей семьи, в основном британцев с небольшой ирландской примесью, от моего мучительного предсмертного опыта в 2000 году и до настоящего времени, когда я продолжаю делиться небесной вестью о том, что никто не должен попадать в Ад”.

По словам Кэти, после того, как она оказалась в коме, она “проснулась” в темноте и вскоре откуда-то появилось красноватое свечение.

“Но потом стало немного туманно, мутно и тепло, и запахло чем-то плохим, а затем стало светлее и я начала слышать эти стоны и вопли где-то в стороне.

Я подумала “Это точно что-то нехорошее”, а потом внезапно раздался откуда-то Голос, который спросил “Ты знаешь, где ты находишься?”. Мои мысли заметались, и единственное, что я могла придумать, это сказать ему “В Аду”, после чего он ужасным образом засмеялся. Я повернулась и побежала в темноту”.

Затем Кэти внезапно стала попадать в разные места, каждое из которых было страшнее предыдущего. В каждом из этих мест был свой особый “сценарий” мучений. Один из худших для нее было оказаться в коридоре с ужасным демоном, который сказал ей, что ей нужно схватить то, что находилось за одной дверью, и перенести это в следующую дверь.

“Он (демон) стоял там, скрестив руки на груди и указывая куда мне идти. Я вошла в эту комнату и там стояли больничные каталки с женщинами. На них были больничные рубашки и их ноги были широко раскинуты в стороны.

Перед ними сидели люди на табуретах и рылись у этих женщин между ногами. Вдруг один из них поднял свою руку, всю в крови и слизи, и говорит мне: “Иди сюда!”.

Они делали аборты этим женщинам и в его руках был бедный маленький изорванный ребенок, точнее то, что от него осталось, и положил мне его на руки. Я была полностью шокирована, ведь я всегда была противником абортов”.

Демон сказал ей вынести этого ребенка в другую комнату.

“Там был огромный склад, как у компании Costco, и там находились груды абортированных младенцев, несколько метров в высоту. Это было слишком ужасно для меня, и я не могла этого вынести. Я положила младенца туда и вернулась в холл, но демон мне сказал: Возвращайся туда”.

Я сказала ему, что не хочу снова туда идти и не буду этого делать, а он просто улыбнулся и сказал: “Тогда ты получишь что-то похуже”. Кэти помнит, что она от страха закрыла глаза, а когда снова открыла их, то оказалась уже в другом месте Ада, где был уже другой “сценарий” ее мучений.

Всего же, по ее словам, ее время в этом Аду длилось целых два года. В какой-то момент Кэти не выдержала и начала громко петь Рождественские гимны и тогда ее нескончаемые мучения вдруг закончились и она ощутила “взрыв” вокруг себя.

“Это было похоже на купание в любви. Все, о чем вы можете подумать это были чудесные ощущения на миллион долларов. Я была так счастлива, что все адское, что произошло раньше, исчезло. Теперь я находилась в этом блаженстве счастья”.

А потом Кэти увидела своего старого друга, который ранее умер от лейкемии. Он стоял там.

“Я подумала: “Слава богу, я умерла и теперь я с ним на Небесах, и это здорово. Хотя где все эти бабочки и все такое?” . А он обратился ко мне и сказал: “Кейт, у тебя слишком много дел на земле”, после чего я подумала “О нет, они меня выгоняют!”.

Я сказал ему “Нет” в полную силу. Я сказала, что хочу остаться здесь с ним, но тогда он “выбросил” меня и “БУМ”, я проснулась. Там был яркий свет и люди были вокруг, я подумала: “Боже мой, я снова в Аду”.

Я была так сбита с толку, пока моя дочь не подошла ко мне и не сказала “Мама, ты действительно очень сильно болела и мы уже думали, что потеряем тебя, но ты вернулась и с тобой все в порядке””.

Потом врачи сказали Кэти, что это было практически чудо, что она пережила кому и осталась жива. Но сама Кэти все еще была опустошена тем, что ее лишили “блаженства” и выгнали с Небес”.

Теперь она с нетерпением ждет своего возвращения на Небеса, но сначала хочет распространить свое послание о том, что от нас самих зависит, куда мы попадем после смерти.

“Суть в том, что мы сами создаем свой Ад. Только за то короткое пребывание на небесах я узнала, что Бог всемогущий и всепрощающий, и точка”.