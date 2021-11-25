Инструкция по покупке XRP

25.11.2021, 10:29, Детали

Теги: Бизнес, Технологии

Человеку, который первый день на криптовалютной бирже, непросто определиться с одной валютой. Но XRP (Ripple) является очень перспективной монетой, так как ее прикупили уже немало опытных пользователей, и она имеет много преимуществ перед другими кандидатами для вложения средств.

Многие специалисты уверенны, что именно XRP в будущем будут использовать все банки мира. Одно из самых главных ее преимуществ – это то, что она разработана для финансовой сферы деятельности. А это уже говорит о том, что данная криптовалюта будет только расти в цене.

Также она входит в список десяти самых топовых валют. Поэтому покупать ее однозначно стоит. О том, как купить XPR на бирже, читайте ниже в пошаговой инструкции.

Покупка Ripple

Если после детального изучения предназначения монеты, вы все же решились вложить в нее свои кровные, тогда вам понадобится правильная стратегия для избежания неприятностей и возможного скама.

Специалисты трейдерского сообщества создали простейшую стратегию покупки монеты для новичков. Она работает не только с этой, но и с многими другими валютами. Вот она:

Мониторинг криптовалютного рынка

Перед покупкой любой крипты необходимо детально ее изучить. Для начала найдите текущий рыночный показатель валюты. Для точного анализа XRP можно пользоваться любым надежным сервисом мониторинга цен на валюты. Он показывает:

прогресс монеты;

ее историю и предназначение;

прогноз будущего роста или спада.

Создание торгового счета

Такую криптовалюту как XRP можно купить на многих торговых биржах. Но все же лучше это делать на «Бинансе», так как там минимальная комиссия. Для начала использования этого брокера нужно создать личный кабинет. Чтобы завершить регистрацию торгового счета, вам необходимо будет верифицировать аккаунт. Для этого следует ввести электронный адрес, текущий номер телефона и выслать фото вашего паспорта. После этих действий вам предложат открыть демо-счет, но для лучшего понимания процесса все же лучше покупать за реальные деньги. Не стоит спешить вкладывать большие суммы – начните с малого.

Пополнение счета

Для покупки криптовалюты вам необходимо перевести денежные средства с банковской карты на торговый счет. Для этого зайдите в раздел «кошелек», а затем нажмите на «Фиат и Спот». Далее нажмите на «Депозит» и прикрепите любую банковскую карту, которую посчитаете нужным. После этого укажите сумму денег и подтвердите свое действие.

Покупка XRP (Ripple)

После заведения средств на торговом счете вам следует купить доллары, так как только на них можно приобрести крипту. Внутрибиржевые доллары называются USDT. Это можно сделать с помощью обычного обмена фиатных валют, нажав на желтые двойные стрелки внизу вашего профиля на главной странице. Точно также покупается и любая валюта (в нашем случае XRP). В зависимости от имеющейся у вас суммы, вы сможете приобрести определенное количество токенов.