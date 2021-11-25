 

В кузбасской шахте на момент задымления находились 287 человек

25.11.2021, 6:58, Новости дня
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В момент задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области были 287 человек, сообщил источник в экстренных службах региона.

«В 05.07 мск поступил сигнал о задымлении в шахте, предварительно, 287 человек были в шахте. Люди выводятся на поверхность, на месте работают отделения военизированного горноспасательного отряда», – сообщил собеседник ТАСС.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что на месте работают горноспасатели.

Между тем компания-владелец шахты «СДС Уголь» сообщила, что на поверхность выводят 115 горняков.

Ростехнадзор отметил, что в ведомство поступил сигнал о взрыве на шахте.

Ранее сообщалось, что при задымлении на шахте «Листвяжная» пострадали 10 человек.



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