Шеф ЦРУ пожаловался на «серьезные повреждения мозга» дипломатов США из-за «гаванского синдрома»

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для России, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за «гаванский синдром» у американских дипломатов, информирует Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, Бернс обсудил этот вопрос с руководством ФСБ и СВР.

«Он (Бернс) сказал им, что заставлять американских дипломатов и членов их семей страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний – это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб», – передает РИА «Новости» текст статьи.

При этом Бернс не обвинял Москву напрямую в каких-либо действиях против американских дипломатов.

«Тот факт, что Бернс сформулировал предупреждение со словом «если», предполагает, что после четырех лет расследований при разных администрациях власти США по-прежнему не могут определить причину необычных инцидентов. Тем не менее, решение директора обсудить возможность российского участия непосредственно с коллегами в Москве подчеркнуло глубокие подозрения ЦРУ относительно причастности Кремля», – говорится в статье.

Ранее Бернс заявил, что РФ может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют «гаванским синдромом», но сделать определенные выводы не позволяет нехватка данных.

США утверждали, что американские служащие за рубежом якобы подвергаются акустическим атакам.

СМИ сообщали, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.

Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, что причиной так называемого гаванского синдрома у американских дипломатов по всему миру стали сверчки, и потому «правда оказалась смешнее троллинга».