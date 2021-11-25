«Не обращать внимания и смотреть, как умирают люди» — британцам грозит тюрьма за помощь тонущим мигрантам

В связи с предлагаемыми Министерством внутренних дел Великобритании изменениями закона «О гражданстве и границах», которые предполагают уголовное преследование всех, кто доставляет мигрантов на берег, Королевская яхтенная ассоциация посоветовала своим членам не спасать тонущих мигрантов, а лишь сообщать о них. Впрочем, как пишет The Daily Telegraph, в министерстве обещают внести поправки, которые позволят благотворительным организациям продолжать спасать людей в Ла-Манше.



Reuters

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании предостерегла своих членов от спасения мигрантов на воде на фоне опасений, что их могут привлечь к ответственности и посадить за контрабанду людей, пишет The Daily Telegraph.

Из-за законопроекта Министерства внутренних дел Великобритании «О гражданстве и границах» членам ассоциации посоветовали «сообщать» о мигрантах и «не вмешиваться», вместо того чтобы спасать тонущих людей и доставлять их на берег.

«Наш совет — быть очень осторожными, отправляясь на помощь. Вы не обязаны это делать, но вы обязаны сообщить об этом и объяснить, почему вы не вмешиваетесь. Вы не обязаны подвергать себя опасности. Это звучит очень жёстко, но это грозит огромной бюрократической проблемой и тем, что вас свяжут с ввозом нелегальных иммигрантов в страну», — заявил представитель ассоциации Стюарт Каррутерс.

Как напоминает издание, проблема заключается в том, что один из пунктов законопроекта исключает слова «в корыстных целях» и увеличивает срок наказания за незаконный ввоз мигрантов в Великобританию с 14 лет до пожизненного заключения.

Ранее закон предполагал уголовную ответственность исключительно для контрабандистов, которые действуют ради прибыли, однако согласно предлагаемым «спорным» изменениям тюрьма будет грозить всем, кто доставляет мигрантов на британский берег. Таким образом, противозаконными оказываются даже операции по спасению мигрантов в Ла-Манше благотворительной организацией «Королевский национальный институт спасения на воде».

По словам члена британского парламента Нила Койла, эти изменения требуют от британцев «не обращать внимания и смотреть, как умирают другие люди», что является «отвратительным продолжением культурной войны».

«Предлагаемые изменения рискуют привести к тому, что суда под флагом Великобритании окажутся в кафкианской ситуации: оказывать помощь терпящим бедствие и рисковать уголовной ответственностью или не оказывать помощь, нарушать обязанности по международному праву и смотреть, как умирают люди», — заявил Койл.

Министр внутренних дел Прити Пател пообещала внести поправки в законопроект, которые позволят Королевскому национальному институту спасения на воде и другим благотворительным организациям продолжать спасать людей в Ла-Манше.

Впрочем, министр иммиграции Том Пурсглов предупредил, что это «непростой вопрос», в связи с чем необходимо убедиться, что Лондон «случайно не предоставит лазейки, чтобы ими могли воспользоваться преступные группировки, которые будут искать любые средства для уклонения от судебного преследования».

Как напоминает The Daily Telegraph, в этом году территории Великобритании достигли уже более 25 700 нелегальных мигрантов, что втрое больше, чем за весь 2020 год.