 

Мнение: И пусть живые завидуют…

25.11.2021, 5:36, Разное
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То, что вакцинация детей — это не про здоровье, вопросов нет. Очередная неизвестная жидкость, выпущенная в оборот за рамками протоколов безопасности ввиду «экстренной обстановки» – это уже само по себе вызывает сомнения в заявленной цели. А вот включение детей в программу получения QR-кодов — это гораздо теплее.

«…Чтобы достичь необходимого уровня коллективного иммунитета власти вынуждены будут распространить действующие ограничения для взрослых (QR-коды) на детей. В этом уверен глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Ограничения на детей, QR-коды, конечно, будут распространять. И дело не в России — в мире: везде поняли, что коллективный иммунитет должен быть 80%, а это и взрослые, и дети. Поэтому реализуется сценарий увеличения линейки вакцин по возрастам и сценарий закручивания гаек по вакцинированию. Но это добиться этого можно только при высоком уровне доверия к власти и врачам», — отметил Маркелов…»

А как вы хотели? Концлагерь — он не только для взрослых. Дети — туда же.

Вакцинация — это механизм присвоения QR-кодов. Если кто-то при этом умрет, то это допустимые потери. В конце концов, когда фашисты конвоировали людей в места концентрации, по дороге слабые тоже падали и умирали. Некоторых добивали, но вообще-то просто бросали — помрет и так. Почему предполагается, что кремлевские будут конвоировать бережно и с гуманным отношением к упавшим — неясно.

И раз уж в колонну конвоируемых теперь поставят и детей, то к ним будут применяться те же правила. Дошел — молодец. Номер на запястье и жди своей очереди в крематорий. Не дошел — значит, повезло. А живые пусть завидуют мертвым.

Источник: Эль Мюрид



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