В Курганской области мужчина поссорился с друзьями и поджог их спящими

В поселке Ольховка Курганской области местный житель поссорился со знакомыми во время распития алкоголя и сжег дом вместе с ними, информирует следственное управление СК по региону.

Инцидент произошел 24 ноября, после тушения пожара на месте нашли тела двух мужчин 1999 и 1988 годов рождения, сообщается на сайте ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», по подозрению задержали жителя села 2001 года рождения.

«По данным следствия, накануне вечером подозреваемый находился в гостях в доме, где проживал один из потерпевших. В ходе совместного распития спиртного между мужчинами произошла ссора, после которой они легли спать», – пояснили в СК.

Подозреваемый, как полагают следователи, разлил бензин по дому, где спали хозяин жилища и гость, после чего поджег строение. Затем злоумышленник покинул место преступления.

Подозреваемый задержан, в скором времени планируется предъявить обвинение, следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

В декабре 2020 года в Дзержинске местную жительницу облили бензином и подожгли ее знакомые.