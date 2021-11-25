 

В Курганской области мужчина поссорился с друзьями и поджог их спящими

25.11.2021, 5:10, Новости дня
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В поселке Ольховка Курганской области местный житель поссорился со знакомыми во время распития алкоголя и сжег дом вместе с ними, информирует следственное управление СК по региону.

Инцидент произошел 24 ноября, после тушения пожара на месте нашли тела двух мужчин 1999 и 1988 годов рождения, сообщается на сайте ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», по подозрению задержали жителя села 2001 года рождения.

«По данным следствия, накануне вечером подозреваемый находился в гостях в доме, где проживал один из потерпевших. В ходе совместного распития спиртного между мужчинами произошла ссора, после которой они легли спать», – пояснили в СК.

Подозреваемый, как полагают следователи, разлил бензин по дому, где спали хозяин жилища и гость, после чего поджег строение. Затем злоумышленник покинул место преступления.

Подозреваемый задержан, в скором времени планируется предъявить обвинение, следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

В декабре 2020 года в Дзержинске местную жительницу облили бензином и подожгли ее знакомые.



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