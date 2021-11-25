Врач рассказал про удаленный у Байдена полип

Американскому президенту Джо Байдену удалили полип, идентифицированный как трубчатая аденома, это доброкачественное, но потенциально предраковое образование, сообщил врач Белого дома Кевин О’Коннор.

«У президента Байдана был удален из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип… Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году», – цитирует Коннора РИА «Новости».

Медик отметил, что это – медленно растущее образование, оно доброкачественное, но в то же время потенциально предраковое повреждение. Сейчас оно «не требует дополнительного вмешательства».

Ранее сообщалось, что Байден передавал свои полномочия на время операции вице-президенту Камале Харрис. Президенту проводили плановую колоноскопию.

После этого глава американского государства вернулся к исполнению обязанностей.