 

Врач рассказал про удаленный у Байдена полип

25.11.2021, 5:10, Новости дня
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Американскому президенту Джо Байдену удалили полип, идентифицированный как трубчатая аденома, это доброкачественное, но потенциально предраковое образование, сообщил врач Белого дома Кевин О’Коннор.

«У президента Байдана был удален из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип… Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году», – цитирует Коннора РИА «Новости».

Медик отметил, что это – медленно растущее образование, оно доброкачественное, но в то же время потенциально предраковое повреждение. Сейчас оно «не требует дополнительного вмешательства».

Ранее сообщалось, что Байден передавал свои полномочия на время операции вице-президенту Камале Харрис. Президенту проводили плановую колоноскопию.

После этого глава американского государства вернулся к исполнению обязанностей. 



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