 

ORF – рукопись Эйнштейна о зарождении теории относительности ушла с молотка за €11 миллионов

25.11.2021, 5:02, Новости дня
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Редкая рукопись немецкого физика Альберта Эйнштейна была продана на аукционе за €11 миллионов, пишет ORF. Уникальной её делает то, что это одни из самых ранних записей учёного о теории относительности. Им больше 100 лет. И в них можно увидеть процесс зарождения новых идей о пространстве и времени, рассказывает австрийский телеканал.


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Это редкий научный документ. Сегодня оригинальная рукопись уникального гения Альберта Эйнштейна была продан на аукционе больше чем за €11 млн.

Речь идёт о записях по поводу теории относительности, с помощью которой Эйнштейн полностью изменил наше представлением о вселенной.

Прогулка по мыслям Альберта Эйнштейна. Здесь на этих страницах написано то, что навсегда изменило физику. Им больше 100 лет.

ВИНСЕНТ БЕЛЛУА, эксперт аукционного дома Christie’s: Особенной эту рукопись делает то, что документы, написанные Эйнштейном до 1919 года, очень редки. Эйнштейн делал мало заметок. То, что эта рукопись сохранился до нашего времени — уникальный случай.

Своей теорией относительности Эйнштейн навсегда изменил наше представление о пространстве и времени. Сегодня благодаря ей можно объяснить многие космические феномены. Записанные мысли позволяют понять и то, как гений работал.  

ВИНСЕНТ БЕЛЛУА: У Эйнштейна случаются периоды сомнений, он перепроверяет, делает ошибки. И из-за этого документ ещё прекраснее, потому что в нём мы можем увидеть процесс зарождения теории.

Революционные мысли, записанные на бумаге, и документ, который сегодня ушёл с молотка за внушительную сумму.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2021 года.



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