Антиваксер с «российским штаммом»?

Главного борца с прививками из Львова подозревают в подготовке государственного переворота.

В борьбе за всеобщую и обязательную вакцинацию украинская власть пошла двумя путями. Оба традиционны: поощрение и наказание.

Вслед за Сербией, США, Германией, Швецией (список можно продолжить) тем, кто подставил левое плечо под две прививки от ковида, заплатят. Идея принадлежала президенту Зеленскому. Он и сумму огласил: тысяча гривен, примерно 2800 рублей по курсу. Но получить деньги, которые для возрастной группы риска, да еще в провинции, представляются значительной суммой, непросто. Хотя именно эта категория жителей больше остальных верит слухам о «поголовном чипировании», либо просто не хочет «впускать в организм заразу». Премьер Шмыгаль на днях объяснил, как надо действовать, и, кажется, только нагнал на стариков тоску.

Сначала надо закачать в смартфон приложение «Дія». Там появится виртуальная платежная карта, на нее и переведут после 19 декабря специально выделенные средства из бюджета — никаких налогов! «Деньги с карты можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатры, театры, на концерты и на путешествия по Украине поездом и самолетом», — перечислил глава правительства. Кто раздаст смартфоны вместо кнопочных «бабушкофонов», подключит к интернету и поможет установить это самое приложение, с которым и у многих внуков возникли сложности, не сказал. Кое-что прояснила фраза насчет поддержки тысячей гривен малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, — значит, не пенсионеры все же целевая аудитория? Тогда тысяча гривен — как слону дробина…

Марш, марш вперед…

Теперь о наказаниях. 3 ноября в Киеве прошла масштабная акция противников вакцинации. В столице люди перекрыли движение возле здания Рады, на центральных улицах: Грушевского и Лютеранской. Возникли пробки, сквозь которые, отчаянно сигналя, пытались прорваться на вызовы скорые.

Акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 в Киеве. Фото: Анна Марченко / ТАСС

Разброс лозунгов оказался настолько велик, что наблюдатели диву давались: как может совмещаться в одном митинговом «флаконе» требование не нарушать Конституцию (с указаниями статей) и прав человека с баннерами, изготовленными типографским способом «Скажи «ні» («нет». — Ред.) covid-фашизму», призывами игнорировать «богопротивные бесовские штрих-коды» и «ветеринарные справки» (сертификаты о вакцинации)? Отдельную известность, благодаря твиттеру, получило видео, где гражданин с бородой и его единомышленница передавали «приветы и благодарность братьям-славянам в Москву и Питер, которые присылали деньги для поддержки акции, потому что тоже борются с принудительной вакцинацией».

Полиция, в том числе полиция диалога, не препятствовала проведению акции. Впрочем, организаторы предупреждали: протест должен пройти исключительно мирно, корректно, блокада проезжей части — ну такое, неизбежное.

Иначе до власти не дойдет вся серьезность ее, власти, положения.

Узнать, кто организатор акции, не составляло труда. Они и не скрывались. Напротив, Остап Стахив и Александр Гумиров подчеркивали собственную публичность и претензию на статус новых лидеров — не только общественного мнения. 36-летний Стахив — депутат Львовского горсовета, основатель ГО «Идея нации» и движения «Права человека». Антифейковые проекты StopFake и VoxUkraine не раз уличали его в распространении мифов о ковиде. 38-летний одессит Александр Гумиров — предприниматель, юрист, глава правозащитной организации «Дело принципа». Известен тем, что подал иск к кабмину с требованием признать карантин незаконным и наказать должностных лиц, причастных к его введению. Первое заседание суда по иску Гумирова назначено аж на 25 мая. После акции в столице юрист подал второй иск: о незаконности включения COVID-19 в перечень особо опасных вирусных заболеваний.

Александр Гумиров. Кадр из видео

Кроме Киева 3 ноября марши антиваксеров прошумели в Одессе и Черновцах. Каждый имел особенность, довольно мрачную. В Черновцах кричали: «Вирус распыляют с самолетов!» В Одессе виновниками пандемии объявили евреев, поскольку Украина захвачена «сионистской террористической организацией, поставившей цель, в угоду мировой еврейской олигархии уничтожить цивилизацию». По мотивам этого спича еврейская община Украины обратилась с заявлением в полицию.

Прокуратура занялась изучением матчасти. Антиваксерство оказалось лишь деталью… 16 ноября Остапу Стахиву, а также еще одному фигуранту производства, некому гражданину РФ, чья фамилия не называется, объявили подозрение по статье 109 УК Украины.

Стахива, как сказала СБУ, подозревают, ни много ни мало, в подготовке государственного переворота в стране под маскировкой борьбы с карантином и прочими чипами.

На судебное заседание, назначенное Галицким судом Львова на следующий день, он не явился, лег в больницу города Свалява в Закарпатье.

По предварительным данным СБУ, сеть, сформированная львовянином, имела кураторов в Российской Федерации. Обнародованная переписка выглядела красноречиво. Соучастники занимались подготовительным этапом, чтобы создать свои территориальные общины с независимой «экономикой» и «милицией». Очень близко к тому, что в 2014-м произошло на Донбассе.

Следственные действия состоялись во Львовской, Черниговской и Николаевской областях. Во время обыска у дома Остапа Стахива, «антивакса» с сепаратистским уклоном, и под зданием суда, где ему собирались определять меру пресечения, собралось немало активных сторонников «нового лидера». 18 ноября суд все же получил возможность лицезреть фигуранта, и арестовал его на два месяца с правом внесения залога в млн гривен.

Связи с Россией Стахив отрицал. Зато подчеркнул, что поддерживает контакты с Робертом Фрэнсисом Кеннеди-младшим, одним из лидеров американских антиваксеров. И пообещал подать апелляцию.

Участники акции в Киеве против обязательной вакцинации от COVID-19 и карантинных ограничений. Фото: РИА Новости

Как мелкий стал крупным

Досье на Остапа Стахива, племянника известного украинского бандуриста, собрал ZAXID.NET, влиятельный львовский интернет-ресурс. Жизнеописание назвали «Как мелкий провокатор стал лидером антиваксеров Украины».

Персонаж с сомнительной репутацией давно не был для земляков загадкой. Он прошел через членство в нескольких националистических партиях, несколько раз пытался стать и мэром Львова, и народным депутатом, пока однопартийцы не выгнали его за продажу мест в избирательном списке. Дальше Остап решил создавать собственные политические проекты. Ни одна протестная акция, в которых Львов всегда лидировал, не обходилась без его участия — со скандалом, дракой, лишь бы попасть в объективы.

В 2017‒2018 годах, пишет издание, Стахив проявлялся разнопланово: как глава общественной организации «Идея нации» объяснял студентам, почему мусульмане и вообще иностранцы — это катастрофа для Украины, собирал пресс-конференции против застройщиков, прокуроров, продажи земли, перекрывал дороги. Но дальше «медийных обочин» не попадал…

Все изменилось в 2020-м, с началом пандемии. У Остапа вдруг появилась и популярность, и деньги, необходимые для ее разогрева. Сформировались «ударные группы», которые заходили вместе с ним в общественный транспорт, школы, учреждения без масок, провоцируя конфликты и проповедуя: власть хочет убить свободных людей! В марте 2021 года главный антиваксер ворвался в инфекционное отделение Иршавской районной больницы, что в Закарпатье, — мол, вирус придуман, а больных нет. Отделался протоколом и штрафом за хулиганство. Тем временем страница в фейсбуке в прогрессии прирастала агрессивными ботами-соратниками, множилось число подписчиков в ТГ-канале и инстаграме.

Стахив объявил себя «народным мэром Львова» и — одновременно! — «свободным журналистом», обещая выдавать удостоверения «Пресса» всем «желающим писать правду».

Остап Стахив (в центре). Скриншот из видео в инстаграм

ZAXID.NET установил с помощью соцсетей, кто работает в данном направлении с пропагандистом-антиваксером в других регионах страны. В Херсонской области — известный пророссийский активист Кирилл Стремоусов, в Николаеве и Черкассах — Александр Надежа и Елена Фаист, деятели такой же направленности, в Киеве — Надежда Савченко, Герой Украины, экс-пленница Кремля, экс-депутатка Рады, что поступательно превращается во фрика…

О том, что средства в кампанию вложены немалые, свидетельствует и видео, которое разместил в минувшем сентябре сам Остап Стахив. Там он с гордостью демонстрирует спецвыпуск газеты «Права человека», пачки громоздятся за спиной. «Сто тысяч экземпляров сегодня вышло, они поедут по всей Украине!» — сообщает издатель. «Завтра снова выйдет сто тысяч, и еще много раз! Кто хочет присоединиться к распространению, дайте знать». Демонстрирует продукцию — большой формат, полноцвет. Кроме статей о том, что ковида не существует, и перечня контактов координаторов по областям в газету вверстан и бланк отказа от «рискованного медицинского вмешательства», который предлагается заполнить. Тираж, подчеркивает, раздают бесплатно.

Журналисты расследовали происхождение денег, свалившихся на Остапа, как снег. По данным их источников, финансирование подающего надежды товарища по духу взяла на себя пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Им не впервой содержать демонстративно громких и грозных националистов.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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