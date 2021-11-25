В центре Европейской РФ спрогнозировано сильное потепление

В конце ноября жителей центральной части Европейской РФ могут столкнуться с повышением температур до +5, это выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура в центре Европейской РФ будет в четверг на 3 градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов… В воскресенье будет днем до плюс четырех градусов и теплый юго-западный ветер. По расчетам температура (составит) даже до плюс 5 градусов», – сообщил Вильфанд РИА «Новости».

Он добавил, что ночью температура в этих местах будет достигать нуля градусов, атмосферное давление будет падать на 2-3 миллиметра каждый день, а в пятницу ожидается сильный ветер.

«На юге (Европейской России) более антициклональный режим погоды. Температура будет повышаться. В Крыму завтра прогнозируется +5…+7 градусов, а к субботе, воскресенью +14…+17 градусов. Эта температура на 6-8 градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае», – сказал Вильфанд.

В Сочи в четверг по прогнозу будет 11-13 градусов, а в понедельник температура достигнет 17-20 градусов.

При этом северную часть Европейской РФ ожидают серьезные морозы.

«В четверг ночью прогнозируется до -10 градусов, а к концу недели до -20…-23 градусов. Днем температура будет до -12 градусов. Казалось бы это естественная ситуация. Но это не естественно, потому что на севере очень холодно, а на юге очень тепло», – заключил метеоролог.