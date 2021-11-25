 

В США предложили выделить Украине дополнительно 50 млн долларов через Пентагон

25.11.2021, 4:16, Новости дня
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Американские сенаторы Роб Портман (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия) предложили включить в проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (стартовал 1 октября) 50 млн долларов для Украины по линии минобороны, сообщают СМИ.

Сенаторы намереваются увеличить уже утвержденные 300 млн долларов до 350, из них 125 планируется направить на закупку «вооружений поражающего действия», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон и Киев поддерживают «тесные контакты», но отказались комментировать сообщения о возможности отправки дополнительных вооружений или американских военных советников на Украину.

До этого в Госдепе США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО.



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