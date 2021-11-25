Россия успешно запустила военный аппарат в космос

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным аппаратом, сообщили в российском Министерстве обороны.

«В четверг, 25 ноября, в 4 часа 09 минут мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Также в министерстве подчеркнули, что все предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме. За пуском и полетом наблюдали средства наземного автоматизированного комплекса управления.

Напомним, министр обороны Сергей подтверждал успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность. В МИД РФ заявили, что сожалеют о реакции США на испытание Россией противоспутниковый системы, учитывая, что Вашингтон сам создает риски в космосе.