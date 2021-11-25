Der Spiegel – прививочные кабинеты Германии переполнены из-за бума ревакцинации

В Германии наблюдается повышенный спрос на ревакцинацию, который врачи не могут удовлетворить, пишет Der Spiegel. Залы ожиданий переполнены, телефоны не умолкают. Председатель берлинского Союза врачей-терапевтов Вольфганг Крайшер считает, что во всём виноваты политики. Увлёкшись борьбой за места в бундестаге, они упустили ценное время этим летом, объясняет он.

МУЖЧИНА: Вы уже закончили?

ВОЛЬФГАНГ КРАЙШЕР, терапевт: Я уже закончил.

МУЖЧИНА: Спасибо.

Час дня. Район Целендорф в Берлине. Вообще-то сейчас у терапевта Вольфганга Крайшера и его команды должен был быть перерыв на обед. Вместо этого они проводят консультации и делают прививки.

ВОЛЬФГАНГ КРАЙШЕР: После прививки, конечно, может появиться температура. Но я бы сказал, что всё это во благо.

На приблизительно 55 000 врачей-терапевтов в Германии вновь возлагаются большие ожидания. С помощью так называемой бустерной прививки они должны сдержать четвёртую волну пандемии коронавируса.

ВОЛЬФГАНГ КРАЙШЕР: Почему мы делаем бустерную вакцину по прошествии шести месяцев? Шесть месяцев — это такой своеобразный компромисс. Уже через четыре месяца защита от вакцины начинает спадать. Через шесть месяцев уже самое время для ревакцинации. Займите место у меня в кабинете. Дайте мне вот это.

В своей частной клинике Крайшер делает 100 вакцин в неделю. После того как STIKO (Постоянная комиссия по вакцинации при Институте вирусологии имени Роберта Коха — ИноТВ) порекомендовала всем взрослым делать третью прививку, на приёмы стали записываться гораздо чаще.

ВОЛЬФГАНГ КРАЙШЕР: К нам каждый день приходят от 20 до 30 электронных писем. Звонки мы вообще уже сосчитать не можем. Как только мы кладём трубку, телефон тут же снова начинает звонить.

Такой спрос его команда удовлетворить не может. Ведь в добавок ко всему зал ожидания в середине сезона гриппа итак обычно переполнен.

ВОЛЬФГАНГ КРАЙШЕР: Это серьёзная нагрузка для частных клиник. Снаружи этого зачастую не видно. Человек зашёл, сделал прививку, через 15 минут он снова снаружи, но он не знает, как выглядит весь процесс внутри клиники.

Вернёмся в прошлое. Ещё летом мы посетили доктора Крайшера, который также работает председателем берлинского Союза врачей-терапевтов. В тот момент как раз была отменена приоритизация. Организационные проблемы были большими.

ВОЛЬФГАНГ КРАЙШЕР: Господин Шпан (Йенс Шпан, бывший министр здравоохранения Германии. — ИноТВ) иногда ведёт себя слишком напористо и обещает с три короба. Это не подходит к стилю нашей работы в клинике. Из-за отмены приоритизации у нас возникли большие проблемы. Граждане считают, что теперь могут в любое время привиться любой вакциной. Это, конечно же, неправда.

И сегодня он всё ещё сильно недоволен той политикой, которую проводят власти. Крайшеру хотелось бы, чтобы министр здравоохранения заранее разработал стратегию ревакцинации.

ВОЛЬФГАНГ КРАЙШЕР: Летом мы упустили ценное время. То есть не мы врачи-терапевты. Мы то были готовы. Это очевидная ошибка политиков. Приближались выборы в бундестаг, политиков волновали другие вещи, но сейчас нужно действовать.

Ревакцинация бесспорно необходима для того, чтобы этой зимой взять под контроль пандемию. Исследования показывают, что как минимум через полгода прививка перестаёт хорошо защищать или же вообще прекращает действовать, особенно если вы вакцинировались Biontech или AstraZeneca. Но очевидно и другое: в переполненных сейчас отделениях интенсивной терапии из-за третьей вакцины ничего не изменится.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2021 года.