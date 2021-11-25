 

ORF – «светофор» зажёгся — в Германии сформировалось коалиционное правительство

25.11.2021, 4:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новые власти Германии завершили переговоры и представили свой коалиционный договор, пишет ORF. Будущий канцлер ФРГ заявил, что социал-демократов, свободных демократов и зелёных, которые войдут в будущее правительство страны, объединяет вера в прогресс и желание развивать государство. Он заверил немцев, что их интересует «не политика наименьшего общего знаменателя, а политика больших свершений».

Светофор зажёгся. Сегодня во второй половине дня спустя четыре недели тихих переговоров СДПГ, СвДП и зелёные представили общественности свой коалиционный договор. Он должен помочь Германии пережить пандемию и провести экологическую модернизацию. Эпоха Меркель клонится к своему закату.

Сегодня с утра на заседании кабинета министров уходящего канцлера ждало «цветастое приветствие». Потом лидеры партий, входящих в «светофорную коалицию»*, пошли своей дорогой в будущее. Они знают, что она ведёт через кризис сферы здравоохранения, вызванный пандемией, но будущий канцлер обещает, что у него на этот случай есть правильные рецепты.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, исполняющий обязанности вице-канцлера Германии: Нас объединяет вера в прогресс и в то, что политики могут добиться чего-то хорошего. Нас объединяет желание сделать эту страну лучше, развивать её и сохранять её единство. Нас интересует не политика наименьшего общего знаменателя, а политика больших свершений.

РОБЕРТ ХАБЕК, сопредседатель партии зелёных: Мы создали основу для этих усилий и сплочённости. И в центре этой новой истории, которую мы вместе может написать, лежит совместимость благосостояния и защиты климата.

Коалиционному договору осталось преодолеть два партийных съезда и резолюцию зелёных.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2021 года.  

* «Светофорная коалиция» — будущее коалиционное правительство Германии, называемое так по цветам входящих в неё партий: «Союз 90 /Зелёные» (зелёный), Свободная демократическая партия Германии (жёлтый), Социал-демократическая партия Германии (красный) (прим. ИноТВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане, где случилась первая вспышка коронавируса

05.03 / После нападения на семью в коттедже в Нижегородской области завели дело бандитизме

22.01 / Мужчина, совершивший двойное убийство в Одессе, считает себя богом – СМИ

21.01 / Компания Huawei продемонстрировала новый дизайн камеры на смартфоне

24.11 / Ледокол «Арктика» завершил первую проводку в акватории Севморпути

06.10 / Утечка данных украинских пользователей Facebook не подтвердилась – Денисова

20.08 / Ученый объяснил, чем чаще всего оказываются странные объекты в небе

17.09 / Общество: Наследие СССР прощается с родиной Ильича

05.02 / Зеленский устроил вечеринку на свой день рождения в квартире партнера Коломойского. Все гости были без масок – расследование “Схем”

18.12 / Эксперт: Президент направил важный сигнал поддержки семьям с детьми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика