Мигранты из Беларуси снова штурмовали границу Польши

Одна из групп мигрантов, пытавшиеся нелегально попасть в Польшу, насчитывала более 100 человек. Они бросали камни в польские службы.

“Нападение произошло под контролем белорусских служб”, – отметили в погранслужбе Польши.

Wczoraj tj.23.11 ok.19.00 grupa ponad 100 agresywnych cudzoziemców si * owo forsowa * a granic * . W s * u * by polskie rzucano kamieniami.

Atak odbywa * si * pod nadzorem bia * oruskich s * u * b.#zgranicy pic.twitter.com/vGwLO5MVvb

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

На другом участке, который охраняет пограничный пост в Мельнике, произошло две попытки силового перехода границы.

“Группа из 40 агрессивных иностранцев атаковала польские службы, бросая камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты”, – подчеркивается в сообщении погранслужбы в Twitter.

Na odcinku ochranianym przez Placówk * SG w Mielniku mia * y wczoraj tj.23.11 miejsce dwie si * owe próby przekroczenia granicy. 40-osobowe grupy agresywnych cudzoziemców atakowa * y polskie s * u * by rzucaj * c kamieniami, konarami drzew, u * yte by * y równie * granaty hukowe.#zgranicy pic.twitter.com/87naitHT15

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

Во время этой атаки мигрантов один сотрудник польских служб получил травму головы, ему оказали медицинскую помощь. Об этом рассказала пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская, сообщил TVP.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

—