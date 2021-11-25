 

Рогозин предложил назвать модуль новой российской станции в честь Крыма

25.11.2021, 3:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) появятся модули, названные в честь разных российских регионов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«У РОСС будут другие модули. Я хочу их назвать Крымом, Калининградом, Сахалином, Сибирью, Уралом, Арктикой, Курилами, Кавказом, Большой Волгой, Золотым Кольцом и т.п», – написал глава госкорпорации в Twitter.

В октябре гендиректор Роскосмоса заявлял, что к РОСС проявляют «колоссальный интерес» другие страны, и она может стать «будущей МКС».

Напомним, РФ планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию.

2 сентября Рогозин заявлял, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет.

Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Участвовавшие в задержании Флойда полицейские в США обвинили друг друга

04.03 / Выпущенные в Microsoft колонки делают расшифровки онлайн-совещаний в режиме реального времени

06.10 / СМИ сообщили, что звезда «Холостяка» насмерть сбила пешехода в Москве

12.01 / Компания TSMC построит отдельный завод для выпуска продукции для Intel по техпроцессу 4 нм

10.02 / Навальный не друг для Украины, но союзник – Турчинов

18.08 / «Белтелеком» объяснил проблемы с интернетом Белоруссии

19.07 / Большинство украинцев считают, что ВНО снизило уровень коррупции при поступлении в вузы – опрос

10.12 / Мемориальную доску Лужкову открыли в Москве

24.02 / Зеленский предложил Литве помощь в массовом производстве вакцины от коронавируса

11.06 / “Спустя два часа начало “гореть” лицо”. Падалко после вакцинации от коронавируса рассказала о самочувствии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика