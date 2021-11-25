Рогозин предложил назвать модуль новой российской станции в честь Крыма

У новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) появятся модули, названные в честь разных российских регионов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«У РОСС будут другие модули. Я хочу их назвать Крымом, Калининградом, Сахалином, Сибирью, Уралом, Арктикой, Курилами, Кавказом, Большой Волгой, Золотым Кольцом и т.п», – написал глава госкорпорации в Twitter.

В октябре гендиректор Роскосмоса заявлял, что к РОСС проявляют «колоссальный интерес» другие страны, и она может стать «будущей МКС».

Напомним, РФ планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию.

2 сентября Рогозин заявлял, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет.

Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года.