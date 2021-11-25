Армию пообещали оснастить парашютными системами для прыжков с собаками
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В 2022 году российскую армию снабдят парашютной системой, позволяющей десантироваться кинологу вместе со служебной собакой, сообщили в холдинге «Технодинамика» (входит в Ростех).
«Поставки подвесной системы собаки в Минобороны РФ начнутся в 2022 году после принятия изделия на снабжение и присвоения конструкторской документации литеры О1 (серийное производство – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует сообщение холдинга ТАСС.
Все государственные испытания системы планируется закончить до конца 2021 года.
Система для прыжка собаки разработана в РФ впервые, аналогов такой системы в стране нет. Она предполагает совместную высадку парашютиста с собакой или в тандеме парашютиста и кинолога с высоты до 4 тыс. метров.
Предварительные испытания показали, что собака после прыжка ведет себя адекватно, и готова к выполнению поставленных задач.
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