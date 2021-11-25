Какой головной убор можно носить с пуховиком: модные сочетания зимы 2021-2022

Пуховик – самая востребованная зимняя одежда. Дизайнеры создают множество моделей разных фасонов: объемные, с поясом, длинные, короткие и пр. Чтобы выглядеть модно, головной убор к пуховику необходимо выбирать правильно.

С какими шапками сочетать пуховик зимой 2021-2022, чтобы образ получился стильным и современным? Выбирая головной убор, нужно учитывать стиль одежды. Спортивные пуховики требуют соответствующих шапок, а более элегантные модели хорошо сочетаются с женственными шляпами и шапками.

Теплые вязаные шапки

Шапка и пуховик – модное сочетание сезона 2021-2022. Этот вид головного убора хорошо подходит к городским лукам. Шапки хорошо сочетаются как с моделями строгого кроя, так и с объемными пуховиками необычного фасона.

Стилисты рекомендуют носить шапки-бини, которые представляют собой вязаный головной убор лаконичного дзайна. Они подходят к любым моделям пуховиков, так как бывают разные – с отворотами, длинные, плотно прилегающие, мешковатые, с помпонами и пр.

Сегодня также существует огромное количество фасонов пуховиков, и некоторые из них имеют вид весьма строгого пальто. Такие модели хорошо смотрятся с вязаными шапками в элегантном стиле.

Варианты без помпонов и различных декоративных элементов прекрасно сочетаются с пуховиками в женственном стиле и с пальто с поясом.

Шапки из джерси и модели, связанные из толстой пряжи, можно носить с куртками в спортивном стиле. Кроме того, они превосходно смотрятся с компактными пуховиками. Такое сочетание свежо и интересно.

Теплые вязаные шапки – идеальный вариант на мороз. Модели с мелкой или объемной вязкой с узорами хорошо сочетаются с любым типом пуховиков. Завершить образ можно шарфом, подходящим по стилю и цвету.

Кепки и фетровые шляпы

Не всякая шляпа хорошо сочетается с таким типом верхней одежды. Однако некоторые дизайнеры все же рекомендуют носить небольшие фетровые шляпы с элегантными пуховиками прилегающего силуэта. С объемными моделями их лучше не сочетать.

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В осеннюю или весеннюю погоду можно носить утепленную бейсболку, которая отлично смотрится с укороченным или длинным пуховиком размера оверсайз. Такой модный лук нередко выбирают мировые звезды.

С помощью этого наряда можно создать великолепный образ для города. Цвет бейсболки может быть таким же, как у пуховика, или светлее.

Как подобрать цвет головного убора к пуховику

Это тот случай, когда можно экспериментировать и легко создавать контрастные сочетания шапки с верхней одеждой. Юным девушкам, которые не боятся привлекать к себе внимание, дизайнеры рекомендуют носить красные, светло-зеленые, желтые шапки. Классическими считаются модели нейтральных расцветок: белые, черные, бежевые, молочные, серые и т.д.

Также популярны красочные головные уборы. Но лучше носить их с простыми и не слишком светлыми пуховиками. Упор в данном случае делается на головной убор.

Перед покупкой шапки нужно убедиться, что она к лицу. Одни модели придают коже свежесть, а другие, наоборот, подчеркивают морщинки. Светлые тона делают лицо более молодым, а темные – старят. Важно учитывать свой тип кожи, чтобы правильно выбрать шапку. Можно просто поднести к лицу ткань определенного цвета и посмотреть, как оно будет выглядеть.