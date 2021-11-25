Данилюк: Коломойский сядет за решетку. Зеленский, как надежный партнер, сдаст его с потрохами

“Олигарх его [влияние] сохранил. Но его общий вес уменьшился. Когда я был министром финансов, против него начали судебные процессы. Один – в Лондоне, заморозил все его активы по миру. В ближайшее время ожидается решение, которое будет очень неприятным сюрпризом для Коломойского. Второе – возбудили уголовные дела в Соединенных Штатах Америки. Он сядет за решетку за отмывание денег, полученных преступным путем”, – сказал Данилюк.

По мнению экс-секретаря СНБО, бизнесмен стал зависим от президента Украины Владимира Зеленского.

“До выборов Коломойский жил в Швейцарии. Затем улетел в Израиль, имеет там гражданство. Но понял, что безопасность там не гарантирована. Приехал в Украину. По Конституции, он не может быть экстрадирован. Все эти дела сильно давят на Коломойского. От этого выигрывает Зеленский. Олигарх становится зависимым от президента, потому что тот может разными путями позволить вывезти его из Украины. Поэтому Коломойский дает свой канал “1+1” в полное использование Офиса президента. Подконтрольные ему депутаты сейчас полностью под Зеленским, в том числе в “Слуге народа” их 35–40. Голосуют как зайчики. Раньше Коломойский шантажировал ими. Сейчас уже нет”, – заявил Данилюк.

Он считает, что в “какой-то момент” западные партнеры могут “додавить”, чтобы им выдали Коломойского.

“Да. Зеленский, как надежный партнер, сдаст его с потрохами. Коломойский украл $5,5 млрд. Он должен ответить. Если это произойдет – станет сигналом для всех остальных. Зеленский может бороться с [бизнесменами Ринатом] Ахметовым, [Виктором] Пинчуком. Но они смотрят и спрашивают: а где Коломойский? Поэтому Зеленский не может заниматься деолигархизацией, пока рядом Коломойский, доведший крупнейший банк до банкротства. А сколько еще украдено из-за “Укрнафты”? Миллиарды. Зеленский считал, что это некомандное поведение – поднимать такие вопросы. Но ведь не путайте команду и банду”, – резюмировал Данилюк.

Коломойский в мае 2021 года говорил, что имеет возможность влиять на ситуацию в стране, но не пользуется этим, утверждал, что не общается ни с министрами, ни с представителями Офиса президента, ни с самим главой государства. С некоторыми нардепами, по словам бизнесмена, он “шапочно” общается.

Контекст:

Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала “Forbes Украина”, обнародованный в мае. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке.

Коломойский, а также Геннадий Боголюбов были владельцами “ПриватБанка” – крупнейшего коммерческого банка в Украине, который был национализирован в декабре 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн и с 2017 года судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

В конце 2019 года “ПриватБанк” инициировал судебное производство в Израиле. Сумма иска составляет $600 млн. В начале 2020 года финучредение подало в Окружной суд города Лимассол (Кипр) иск к бывшим владельцам на $5,5 млрд.

В июле 2021 года газета Kyiv Post сообщила, что полиция Израиля начала расследование дела о мошенничестве, в котором якобы фигурирует Коломойский.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 марта 2021 года объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского “в связи с его причастностью к крупной коррупции”. Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США.

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и другого украинского бизнесмена Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств “ПриватБанка”. Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде (штат Огайо) “была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в “ПриватБанке” в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы”.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег “ПриватБанка”. “Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – говорил бизнесмен.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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