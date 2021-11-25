 

Военные посадили самолет с 400 кг кокаина в Мексике

25.11.2021, 2:28, Новости дня
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Мексиканские военные перехватили самолет, в котором злоумышленники перевозили 400 килограммов кокаина, информирует минобороны страны.

В министерстве сообщили, что «подразделения мексиканской армии и военно-воздушных сил (…) захватили нелегальный самолет, который перевозил 400 килограммов кокаина в муниципалитете Чауитес, штат Оахака», передает РИА «Новости».

Легкий самолет Cessna-182 был обнаружен в воздушном пространстве страны и перехвачен подразделениями ВВС. Наземные силы реагирования нашли его после посадки в районе поселка Трехо, на борту находились 13 мешков с 390 упаковками порошка «с характеристиками, типичными для кокаина».

Ранее в телах вернувшихся из Бразилии россиян нашли килограмм кокаина. До в международных водах к северу от Азорских островов перехватили парусник, на борту которого нашли 2,5 тонны кокаина.



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