Уральский рецидивист протащил знакомого на тросе за машиной из-за долга в 15 тыс. рублей

Полиция в Нижнем Тагиле задержала рецидивиста, протащившего около километра по земле знакомого, привязанного тросом к автомобилю, сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД РФ по региону Валерий Горелых.

Горелых отметил, что «все это напоминало средневековые пытки, как в вестернах о событиях второй половины XIX века на Диком Западе». По его словам, «пленнику чудом удалось избавиться от смертельной петли на ногах», мужчина сбежал и обратился за помощью в полицию, передает портал E1.ru.

«Экипаж ГИБДД достаточно быстро установил местонахождение автомобиля злоумышленника, остальное было делом техники», – добавил глава пресс-службы.

Фигурантами инцидента стали два неоднократно судимых уральца, которые ранее отбывали наказание в исправительной колонии №12 Нижнего Тагила.

Потерпевший рассказал, что вечером накануне происшествия к нему приехал его знакомый, вскоре они вместе оказались в Нижнем Тагиле. Там его «пересадили в другую машину, надели наручники, похитили сотовый телефон, банковскую карту, ключи от квартиры и паспорт, требуя при этом вернуть долг в сумме 15 тыс. рублей».

Мужчину ранили, а затем увезли в лес около «Муринских прудов», «где привязали к ногам буксировочный трос и при помощи иномарки протащили по земле порядка одного километра».

Отмечается, что потерпевший неоднократно судим за кражи и мошенничество, освободился из мест лишения свободы летом.

Задержанный неоднократно судим за имущественные преступления, последний раз был осужден в 2019 году за грабеж, освободился из тюрьмы в январе 2021 года. Он признался в содеянном, объяснив поступок тем, что, «когда примет чрезмерную дозу «бормотухи», не в состоянии себя контролировать».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбойное нападение»).

«Нижнетагильскому «ковбою» грозит до 10 лет тюрьмы за пытки приятеля по зоне. Он содержится под стражей и проверяется сыщиками уголовного розыска на причастность к другим преступлениям», – сказал Горелых.

Ранее на Урале зампрокурора пытались задушить буксировочным тросом.