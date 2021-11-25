В “Энергоатоме” заявили, что не претендуют на средства, предусмотренные для производителей “зеленой” энергии

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял 24 ноября о риске технического дефолта из-за нецелевого использования средств по “зеленым” облигациям “Укрэнерго” и сообщал, что якобы эти средства могут направить на “покрытие сделок” “Энергоатома”.

В энергокомпании объяснили, что 22 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд решил взыскать с госпредприятия “Гарантированный покупатель” в пользу “Энергоатома” 4,1 млрд грн за поставленную в марте – мае 2020 года электроэнергию.

Как сказано в релизе, судебный процесс начался в августе 2020 года, когда “Гарантированный покупатель” (“ГарПок”) прекратил оплачивать электроэнергию, которую поставил “Энергоатом”.

“И хотя население исправно и в полном объеме рассчитывалось за потребленную электроэнергию, до “Энергоатома” – производителя этой электроэнергии – уплаченные за нее деньги не дошли. Как не поступили и за февраль и июль 2020 года, и сейчас тоже продолжаются судебные процессы по взысканию задолженности. Рассмотрев все обстоятельства, Северный апелляционный хозяйственный суд принял абсолютно очевидное и справедливое решение: долги нужно возвращать. “Энергоатом” не претендует на средства, предусмотренные для погашения долгов перед производителями ВИЭ. Никакие юридические процедуры по принудительному списанию компания не начинала и будет действовать только в соответствии с действующим законодательством, исходя из интересов государственного предприятия и рассчитывая на добровольное исполнение “ГарПоком” решения суда в ближайшее время”, – подчеркивается в релизе.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации “Обозревателя”, вечером 13 ноября Кабмин на уровне “Ощадбанка” заблокировал погашение долгов перед “зелеными” инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

После действий с деньгами со стороны ГП “Гарантированный покупатель” упали котировки еврооблигаций НЭК “Укрэнерго” и суверенные кредитные показатели государства Украина.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия “Гарантированный покупатель” Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков, а правительство выполняет свои обязанности перед “зелеными” инвесторами. “Насколько мне известно, блокировок нет. Есть рассрочка, потому что все эти вещи, по данным Минэкономики, могут создавать определенное давление и на валютный рынок, и на инфляцию”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью, которое вышло 20 ноября.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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