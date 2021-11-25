Рудик заявила, что перед ключевыми голосованиями нардепов приглашали в Офис президента

“Вас приглашают в Офис [президента] перед ключевыми голосованиями?” – спросила ведущая Наташа Влащенко.

“Сейчас уже нет, но раньше встречались, чтобы проговорить нашу позицию”, – ответила Рудик.

Она не уточнила, кого именно приглашали в ОП и идет ли речь лишь о главах партий. По словам Рудик, разговоры на таких встречах вел глава Офиса президента Андрей Ермак.

“Ни разу не удалось прийти к согласию, потому что наша позиция всегда одна: мы голосуем за то, что хорошо для государства”, – добавила Рудик.

Контекст:

Глава фракции “Голос” Ярослав Железняк заявлял 20 сентября, что ряд его коллег по фракции начали сотрудничать с Офисом президента. Он говорил, что нардепов от “Голоса” из межфракционного объединения “Справедливость” “часто видят в ОП”, в частности, главу МФО Александру Устинову заметили перед одним из голосований за повестку парламента на неделю.

Во фракции “Голос”, согласно сайту Рады, 20 человек. Монобольшинство в парламенте после выборов 2019 года сформировала пропрезидентская “Слуга народа”. К концу 2019-го во фракции было 248 нардепов, сейчас – 243.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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