Мнение: Тупик пропаганды

Что делать с противниками вакцинации против коронавируса, вроде бы уже придумали. Разъяснять, объяснять, приводить в «красные зоны»… Но никак не могут придумать, что делать с теми, кто не против вакцинации, но против оQRвливания народонаселения, кто не понимает, почему вакцинированные старики, как мой 85-летний отец, должны сталкиваться с проблемами?

Занесло в командировку в Тверь. В номере гостиницы включил телевизор. Очень удивился, что в телевизоре не видят разницы между антиваксерами и теми, кто против QR-кодов.

Фотография отсюда

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