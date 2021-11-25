 

Мнение: Тупик пропаганды

25.11.2021, 1:52, Разное
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Что делать с противниками вакцинации против коронавируса, вроде бы уже придумали. Разъяснять, объяснять, приводить в «красные зоны»… Но никак не могут придумать, что делать с теми, кто не против вакцинации, но против оQRвливания народонаселения, кто не понимает, почему вакцинированные старики, как мой 85-летний отец, должны сталкиваться с проблемами?

Занесло в командировку в Тверь. В номере гостиницы включил телевизор. Очень удивился, что в телевизоре не видят разницы между антиваксерами и теми, кто против QR-кодов.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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