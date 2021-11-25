Смартфоны Honor 60 пообещали представить 1 декабря

Эксперты полагали, что официальная презентация новой линейки смартфонов Honor 60 состоится еще несколько дней назад. Однако производитель, вежливо извинившись, объявил о новой дате мероприятия. Оно должно состояться первого декабря.

На сегодня для анализа доступен только видеоролик, выпущенный разработчиков. На основе просмотренных кадров эксперты делают предварительные выводы и о самом устройстве.

Судя по увиденному, можно сделать вывод о наличии подъэкранной камеры. Также бросаются в глаза очень тонкие рамки, благодаря чему экран наверняка получит немного больший размер. Ранее стало известно, что емкость аккумулятора в устройстве составляет 4500 мАч. Эксперты говорят о быстрой зарядке на 100 Вт, а также о возможном использовании процессора Snapdragon 870.