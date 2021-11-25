Жительница Екатеринбурга в возрасте 103-х лет вылечилась от коронавируса

В Екатеринбурге 103-летняя женщина вылечилась от тяжелой формы коронавируса, информирует пресс-служба правительства Свердловской области.

Родилась она в 1918 году, получила образование в области химии, работала на нужды фронта в годы ВОВ, преподавала в институте и вырастила двоих детей. Несмотря на возраст, женщина сохранила бодрый настрой, отметили в пресс-службе.

«Евдокия Климентьевна пережила две пандемии за свою долгую жизнь, и сегодня мы с радостью выписываем ее домой», – передает ФАН со ссылкой на слова заведующего отделением №1 ГКБ №40 Сергея Шабанова.

Заразилась вирусом пожилая екатеринбурженка в середине ноября, ее госпитализировали в ГКБ №40. Болезнь протекала тяжело, но благодаря терапии и ежедневному наблюдению врачи достигли положительной динамики.

Внук пациентки выразил благодарность медицинскому персоналу. Отмечается, что выздороветь женщине удалось благодаря сильному характеру и помощи врачей.