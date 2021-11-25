Уругвай решил вакцинировать детей от COVID
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Вакцинация детей от пяти до 11 лет от коронавируса начнется в Уругвае, соответствующие рекомендации дала национальная комиссия по вакцинам, информирует минздрав страны.
В ведомстве сообщили, что комиссия «рекомендовала распространить вакцинацию против COVID-19 на детей в возрасте от пяти до 11 лет», передает РИА «Новости».
Для иммунизации детей рекомендована вакцина Pfizer. Вакцинация не будет обязательной.
Ранее в Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от COVID детей 5-11 лет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В РФ первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать их от коронавируса. Напомним, вакцина «Спутник» для детей получила регистрационное удостоверение.
Смотреть комментарии → Комментариев нет