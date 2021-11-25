Украина получила второй транш МВФ и начала спецоперацию на границе с Беларусью, в Германии сформировали коалицию. Главное за день

Расследование о юбилее Ермака

“Украинская правда” опубликовала расследование, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отмечали день рождения последнего на территории государственной резиденции “Синегора” в Гуте Ивано-Франковской области. Журналисты выяснили, что они провели там около четырех дней – покинули Киев в пятницу, а вернулись в понедельник вечером.

21 ноября, в День достоинства и свободы, Зеленский и Ермак “быстро и незаметно” слетали в Киев на вертолете ГСЧС, чтобы почтить память погибших активистов Майдана, выяснили журналисты.

В ОП подтвердили визит в Гуту, сам Ермак сказал, что юбилей “никак особо не отмечал”.

Второй транш МВФ

На счета украинского правительства поступил второй транш по программе сотрудничества с МВФ по программе stand-by в размере 500 млн специальных прав заимствования, что эквивалентно $699 млн.

В Германии сформировали новую коалицию

Лидеры Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и партии “Зеленые” заключили соглашение о создании коалиционного правительства, согласно которому социал-демократ Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на посту канцлера.

Новая коалиция, согласно тексту соглашения, опубликованному в СМИ, требует от РФ прекратить войну на Донбассе и незаконную оккупацию Крыма.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал коалицию занять более жесткую позицию по газопроводу “Северный поток – 2”.

Спецоперация на границе с Беларусью

Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники начали на границе Украины и Беларуси специальную операцию “Полесье”. Ее цель – не допустить пересечения нелегальными мигрантами границы.

Кабмин сегодня выделил еще 175 млн грн на усиление охраны украинско-белорусской границы. 16 ноября правительство выделило на эти цели 21 млн грн.

Бойкот каналов Ахметова

Нардепы от “Слуги народа” решили бойкотировать телеканалы “Украина” и “Украина 24”, которые принадлежат украинскому миллиардеру Ринату Ахметову.

Парламентарии выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что “олигархический шантаж против государства и общества не даст никакого результата”, обвинили каналы в распространении фейков, манипуляции и “публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху”, и обещали пересмотреть решение, когда “олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики”.

Член наблюдательного совета “Медиа Группы Украина” Дмитрий Белянский ответил, что Ахметов не вмешивается в редакционную политику телеканалов. Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил, что власти не имеют права бойкотировать аудиторию каналов в ее праве на получение информации о государственной политике.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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