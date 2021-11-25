Зеленский и Дуда обсудили миграционный кризис и ситуацию на Донбассе

“Состоялся обмен оценками ситуации на европейско-белорусской границе. Главы государств констатировали, что происходит гибридная атака, должное реагирование на которую требует совместных усилий и взаимодействия”, – говорится в сообщении.

Зеленский также проинформировал Дуду о развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины и о шагах Киева, “предпринимаемых для активизации работы всех переговорных форматов ради достижения мира”.

“В этой связи президент Украины отметил необходимость сохранения санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международного сообщества до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства”, – отмечается в сообщении.

На сайте президента Польши подчеркивается, что темой часового разговора Зеленского и Дуды “были вопросы безопасности на границах двух стран и в регионе”.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября премьер Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

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