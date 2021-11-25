 

“Очень вкусно, но мало. Мало!” Леся Никитюк показала луковый суп от Gucci за 1,5 тыс. грн

25.11.2021, 1:26, Новости дня
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В роликах Никитюк крупным планом показывает свой заказ, в том числе луковый суп за €50 (около 1,5 тыс. грн). Суп объемом около 100 мл принесли в небольшой пиалушке и на блюдце с луковой шелухой.

“Это можно забрать на Пасху и покрасить яйца”, – произносит Никитюк, перебирая шелуху.

После ей приносят осьминога и десерт с кофе.

“Очень вкусно, но мало. Мало!” – резюмировала телеведущая, добавив в отдельном посте: “Очень дорого, очень вкусно, очень мало. Зайду еще в пиццерию”.

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Скриншот: lesia_nikituk / Instagram


Скриншот: lesia_nikituk / Instagram


Скриншот: lesia_nikituk / Instagram


Скриншот: lesia_nikituk / Instagram


Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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