Названа возможная дата рассмотрения Госдумой закона о QR-кодах

Госдума может на пленарном заседании 16 декабря рассмотреть в первом чтении правительственные законопроекты о введении QR-кодов о прививке от COVID-19 или перенесенном заболевании, следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.

Обновленная версия документа размещена в думской электронной базе.

Ранее сообщалось, что соответствующий проект закона отправлен в рассылку для сбора отзывов до 14 декабря включительно.

Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Один из документов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.