 

Группа демократов блокировала назначение уроженки СССР Омаровой в минфин США

25.11.2021, 1:16, Новости дня
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Демократы выступили против назначения уроженки СССР Сауле Омаровой на высокий пост в минфин США, де-факто «убив» ее кандидатуру, сообщают американские СМИ.

Издание Axios пишет, что в сенате демократов и республиканцев поровну, но у демократов рабочее большинство, так как при равном распределении голосов на их стороне может голосовать вице-президент Камала Харрис в качестве председателя сената. Таким образом, без поддержки всех демократов и при оппозиции республиканцев кандидатура Омаровой в сенате не пройдет, передает РИА «Новости».

В начале ноября президент США Джо Байден официально выдвинул на должность регулятора банков в минфине уроженку Уральска (ныне Казахстан) Омарову, которую республиканцы и лоббисты банков критиковали за левые взгляды.

Несмотря на то, что демократы, вероятно, «похоронят» эту кандидатуру, Белый дом продолжает ее поддерживать, сообщил изданию представитель администрации США.

Между тем на слушаниях в сенате Омарова подверглась резкой критике, причем сенатор-республиканец Джон Кеннеди задался вопросом, следует ли ее называть профессором или «товарищем». Та в ответ заявила, что она не коммунистка и что члены ее семьи пострадали от коммунизма.

На фоне этого представитель Белого дома вспомнил эпоху маккартизма, когда конгресс занимался розыском подлинных или мнимых сторонников коммунизма с последующим их отстранением от службы.

Сауле Омарова – профессор банковского права Корнельского университета, специалист в области регулирования финансовых институтов, банковском праве, международных и корпоративных финансах. Обучалась в МГУ. В 1991 году по программе студенческого обмена между Московским университетом и Висконсинским университетом в Мадисоне приехала в США, где и осталась после распада СССР.

Напомним, в 2020 году в парламент США впервые в истории избрали украинку – уроженка Черниговской области Виктория Спартц попала в Палату представителей США от 5-го округа штата Индиана.



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