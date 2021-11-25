Хроника текущих репрессий

Этап для беременной, взрывчатка для аспиранта, розыск для журналиста. Премьера рубрики.

В РФ сообщения о преследовании сторонников оппозиции, общественных активистов, независимых СМИ, общественных организаций и журналистов за последние месяцы стали обыденными, как сводки погоды. Репрессиям подвергаются соратники политика Алексея Навального, случайные люди и активисты, известные своей критической позицией по отношению к властям. Некоторые из них уже уехали из страны, некоторых МВД объявило в розыск, некоторые оказались за решеткой. Однако не только силовики тщательно работали все это время — Минюст продолжает пополнять реестр «иностранных агентов», а суды — штамповать политические приговоры. Потому «Новая» открывает рубрику — «Хроника текущих репрессий».

ДЕЛО МИФТАХОВА

О взрывчатке не забыли

Сотрудник Центра «Э» посетил аспиранта МГУ Азата Мифтахова в колонии, где провел опрос о некоем взрывном устройстве и якобы угрожал ему уголовным делом о «террористическом акте». «Не получив ответов, кроме ссылки на 51-ю статью, [силовик] пообещал, что дальше к нему приедет для допроса следователь», — сообщили в телеграм-канале FreeAzat.

Незадолго до этой встречи с эшником Мифтахова поставили на профучет в колонии как склонного к терроризму, употреблению наркотиков и нападению на сотрудников колонии. Теперь каждые два часа он обязан представляться на видеорегистратор сотруднику колонии, который в том числе ночью подходит к нему, чтобы записать, как он спит.

Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года в Москве по делу о незаконном изготовлении взрывчатки, найденной на автобусной остановке в Балашихе. Следствие не нашло улик, указывающих на причастность анархиста к делу, Азата отпустили. На выходе из ИВС его задержали снова — по делу о вандализме, но позже обвинение переквалифицировали на хулиганство. Головинский суд 18 января признал Мифтахова виновным в хулиганстве по мотивам политической ненависти, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК) за разбитое окно офиса «Единой России».

Азат Мифтахов в суде. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

ДЕЛО О ГРАЖДАНСТВЕ ВЕРЗИЛОВА

Не уведомил властей

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (издание и сам Верзилов включены в список СМИ-«иноагентов») объявили в розыск «по статье УК», следует из базы данных розыска МВД. «Это произошло не сегодня, в розыск Петра объявили полгода назад. Это связано с уголовным делом о втором паспорте (Петр житель не только России, но и Канады), которое завели на Верзилова после обысков летом 2020 года. Сам он находится не в России», — уточнила «Медиазона».

В начале июля 2020 года против Верзилова завели уголовное дело по ст. 330.2 УК («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства»). По версии следствия, в декабре 2014 года он получил гражданство Канады и не уведомил об этом российские власти. В течение следующих пяти лет Верзилов, по версии СК, также не сделал этого. «Медиазона» объясняла, что отец Верзилова жил в Канаде, а сам он учился там в школе, после чего и получил гражданство.

Петр Верзилов у СК. Фото: РИА Новости

ДЕЛО О МАССОВОЙ АКЦИИ 23 ЯНВАРЯ 2021

За удар по силовику осудили условно

Тверской районный суд Москвы приговорил участника акции 23 января Максима Леликова к четырем годам лишения свободы условно по делу о применении насилия к росгвардейцу во время протестов (ч. 1 ст. 318 УК). Суд также назначил Леликову испытательный срок в течение четырех лет. В это же время ему нельзя будет менять место жительства без уведомления контролирующего органа.

Гособвинение запрашивало для Леликова 4,5 года воспитательной колонии — на момент протестов он был несовершеннолетним. По версии следствия, 23 января во время акций в поддержку Алексея Навального недалеко от улицы Большая Дмитровка он ударил росгвардейца «в область ноги». О задержании Леликова стало известно 17 марта. Он находился под запретом определенных действий, ему нельзя было выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, а также использовать средства связи и интернет.

Максим Леликов на акции 23 января в Москве. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

ДЕЛО О ТВИТЕ ПРО ФБК*

Первая административка за твит про ФБК*

Судья участка № 5 Московского района Чебоксар оштрафовала бывшего главу местного штаба Навального (признаны экстремистскими и запрещены в России) Семена Кочкина на 2 тысячи рублей по статье о распространении информации о ликвидированной и запрещенной организации без упоминания этого статуса (ч. 2 ст. 13.15 КоАП).

Поводом для административного дела стали 15 постов в соцсети Twitter, сделанные Кочкиным в 2019–2021 годах. Активисту вменили то, что он упоминал в твитах Фонд борьбы с коррупцией и штаб Навального (организации признаны Мосгорсудом экстремистскими и запрещены в РФ, а ФБК еще признан и «иноагентом») в Чебоксарах, но не указывал, что обе организации признаны экстремистскими.

Кочкин оказался первым, кого в индивидуальном порядке как физическое лицо привлекли к ответственности за публикации в соцсетях о штабах Навального и ФБК без «экстремистской» плашки. 13 октября Кочкин сообщил, что временно уехал из РФ в Грузию после двух штрафов за демонстрацию в соцсетях запрещенной символики «Умного голосования» и штаба Навального и уголовных дел, возбужденных против ФБК и тех, кто был причастен к фонду.

Семен Кочкин

ДЕЛО О РАБОТЕ ПОЛИЦИИ В ВЫХОДНОЙ

Сверхурочно махали дубинками

Суды в регионах продолжают взыскивать со сторонников Навального штрафы за участие в январских акциях. Так, Кировский райсуд Уфы удовлетворил иск местного МВД и взыскал с экс-главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, а также с активистов Ольги Комлевой и Ильгама Янбердина 529 400 рублей за сверхурочную работу полицейских на акции 23 января. Решение еще не вступило в законную силу и будет обжаловано.

Аналогичный иск удовлетворил Центральный суд Кемерова в пользу областного УМВД за внеурочную работу силовиков на акциях 23 и 31 января 2021 года и за расходы полиции на бензин. С пяти сторонников оппозиционера взыскали штраф в размере 693 217 рублей.

В эту сумму полиция оценила работу своих сотрудников в выходной день и привлечение спецтехники. Суды признали активистов «организаторами» акции 23 января, среди них оказался экс-координатор местного штаба Навального Станислав Калиниченко, а также активистка Елизавета Славинская, которую также признали организатором акции 31 января. Это решение по первому иску против организаторов январских акций в Кузбассе, второй иск — на сумму 752 409 рублей — будет рассмотрен 25 ноября, уточнили в «Апологии протеста».

Лилия Чанышева. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

ДЕЛО ЛИЛИИ ЧАНЫШЕВОЙ

Этапом до Москвы

Верховный суд Башкирии 16 ноября оставил в силе решение Кировского районного суда Уфы, который 10 ноября арестовал на два месяца бывшего руководителя уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву. Активистке предъявлено обвинение в экстремизме (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ).

Адвокаты Чанышевой просили избрать ей меру пресечения, не связанную с арестом. Они предложили судье Азамату Гильманову отправить подзащитную под домашний арест или выпустить под залог или личное поручительство. К делу были приобщены около трехсот личных поручительств. Большую часть из них через систему «ГАС Правосудие» в Верховный суд Башкирии подали сочувствующие. Около 60 бумажных поручительств подписали родственники обвиняемой, уфимские журналисты, писатели и общественные деятели.

Обвиняемая участвовала в заседании суда по видеоконференцсвязи из уфимского СИЗО № 1, куда ее перевели вчера из изолятора временного содержания. В ходе прений Лилия Чанышева выступила с эмоциональной речью. Она отметила, что за последние два года неоднократно подвергалась преследованию со стороны правоохранительных органов, ее квартиру обыскивали в 2019 году, а этой зимой она отбывала административный арест. «И я не уехала», — сказала она и добавила, что не покинула Россию после того, как были возбуждены уголовные дела в отношении Навального и его соратников.

Адвокаты Чанышевой раскритиковали решение райсуда, который, по их словам, не дал оценку доводам защиты. Обвинение, предъявленное активистке, по мнению защиты, — политически мотивировано. Защитники отметили, что до признания штабов Навального экстремистской организацией (в июне 2021 года) их деятельность считалась законной. Однако суд проигнорировал доводы защиты и оставил Чанышеву под стражей. В ближайшее время активистку должны этапировать в один из СИЗО Москвы. Адвокаты заявили журналистам, что обратятся в кассационную инстанцию и подадут жалобу в ЕСПЧ.

Тэтчер из Уфы

Как Лилия Чанышева стала первым арестованным фигурантом экстремистского дела ФБК*

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

* Признан властями «иноагентом», а также экстремистской организацией и запрещен в РФ.

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