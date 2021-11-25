Компания Xiaomi выпустила умный воротник для коррекции осанки

Неожиданную разработку умного устройства представила китайская компания Xiaomi. Это смарт-воротник HiPee Smart Health Neckband, основной функцией которого является в режиме реального времени корректировать осанку своего владельца.

Неумение правильно сидеть или стоять часто приводит к искривлению позвоночник и различным заболеваниям опорно-двигательной системы, говорят специалисты. Особенно важно следить за осанкой при том, когда большую часть дня вы проводите на стуле или в кресле. А это сегодня можно сказать о подавляющем большинстве людей.

К сожалению, за осанкой уже почти никто не следит. Но умный воротник поможет в этом. Комфортно себя чувствовать в нем человек сможет только тогда, когда выровняет спину. Если вы примите неправильную позу, он сразу сообщит об этом.