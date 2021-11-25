 

Компания Xiaomi выпустила умный воротник для коррекции осанки

25.11.2021, 0:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Неожиданную разработку умного устройства представила китайская компания Xiaomi. Это смарт-воротник HiPee Smart Health Neckband, основной функцией которого является в режиме реального времени корректировать осанку своего владельца.

Неумение правильно сидеть или стоять часто приводит к искривлению позвоночник и различным заболеваниям опорно-двигательной системы, говорят специалисты. Особенно важно следить за осанкой при том, когда большую часть дня вы проводите на стуле или в кресле. А это сегодня можно сказать о подавляющем большинстве людей.

К сожалению, за осанкой уже почти никто не следит. Но умный воротник поможет в этом. Комфортно себя чувствовать в нем человек сможет только тогда, когда выровняет спину. Если вы примите неправильную позу, он сразу сообщит об этом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Польша назвала возможное число лиц в санкционном списке ЕС против Белоруссии

19.11 / В Украине пересмотрят список нарушений, за которые штрафуют бизнес – Офис президента

29.04 / Игровые смартфоны Redmi K40 Game Enhanced Edition раскупили за несколько часов

14.06 / Ученые рассчитали теоретическую возможность полета на Альфу Центавра

13.10 / Le Figaro – оставшейся за бортом трёхстороннего союза Канаде придётся противостоять Китаю в одиночку

07.07 / В Киеве задержали открывшего огонь по полицейским голого мужчину

12.04 / Японские ученые рассказали, что предшествовало появлению ДНК и РНК

29.08 / СПЧ проведет мониторинг сентябрьских выборов

16.12 / “Главное – чтобы ей нравилось”. 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню

01.04 / Ученые определили психологический портрет любителей писать злые комментарии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика