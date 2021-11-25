Версия ОС Android 10 оказалась самой популярной

На сей раз данные пришлось брать у Android Studio, так как сам разработчик, компания Google, уже несколько лет предпочитает не сообщать о степени проникновения на рынок своих операционных систем.

Очевидно, что речь идет об «Андроидах». По данным источника, десятая версия данной операционки сегодня установлена на 26,5% активных смартфонов. Поэтому аналитики назвали Android 10 самой популярной. А ее последователь – Android 11 – до сих пор установили на свои гаджеты только 24,2% пользователей.

На третьем месте оказалась уже устаревшая ОС Android 9. Ее текущий результат – 18,2% активных смартфонов. Все более ранние версии операционных систем Google остались далеко позади первой тройки. Очевидно, их время действительно уже истекло. ОС Android 12 не учитывалась, так как пока еще она доступна только для некоторых моделей смартфонов.