День рождения Ермака. В ОП подтвердили визит в Гуту, сам Ермак сказал, что юбилей “никак особо не отмечал”

Об этом идет речь в комментарии, опубликованном в Facebook ОПУ вечером 24 ноября.

“Украинская правда” опубликовала расследование, согласно которому Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отмечали день рождения последнего на территории государственной резиденции “Синегора” в Ивано-Франковской области. Журналисты выяснили, что они провели там около четырех дней – покинули Киев в пятницу, а вернулись в понедельник вечером.

21 ноября, в День достоинства и свободы Зеленский и Ермак “быстро и незаметно” слетали в Киев на вертолете ГСЧС, чтобы почтить память погибших активистов Майдана, говорится в расследовании. День рождения Ермака – 21 ноября. У него был юбилей.

Журналисты отмечали, что не получили ответов на запросы, которые направили в ОП.

В Офисе президента говорят, что запрос поступил 24 ноября.

“Учитывая то, что анонсировать этот репортаж [журналист “Украинской правды”] Михаил Ткач начал еще 22 ноября, вывод может быть только один, а именно: получение комментария от Офиса президента и не предполагалось при подготовке материала, а запрос мог быть направлен сугубо формально”, – заявили авторы релиза.

В ОП решили “публично отделить факты от домыслов” после выхода материала.

“Первое: официально сообщаем, что не было ни одного четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями, которые еще можно додумать для большей эффектности. Второе: не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью. Третье: в пятницу президент работал в Киеве – на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье глава государства находился в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте. Четвертое: пользование этой резиденцией в течение одного – двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение Президента, происходило в соответствии с обычными протоколами по перемещению президента и его сотрудников и пользование соответствующими объектами”, – заявили там.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2536049706539881

Ермак добавил, что юбилей “никак особо не отмечал”.

“Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег у Офисе президента”, – написал он в Facebook.

“Украинская правда” писала, ссылаясь на источники, что среди гостей были заместитель Ермака Олег Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, но ошиблась в имени Татарова.

Ермак отметил: “У меня нет заместителя Андрея Татарова. И ни Андрея Татарова, ни Олега Татарова в Гуте не было. Из других представителей власти в резиденцию заезжал только Алексей Чернышов, который находился в эти дни в Ровно и передвигался на автомобиле”.

И Ермак и Офис президента заявили, что на следующих выходных в резиденции будут отмечать профессиональный праздник украинские дипломаты.

“Для них готовится специальный форум с программой. Подготовка проходит в Гуте прямо сейчас”, – объяснил Ермак.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4451801781540336&id=100001316744918

Контекст:

О том, что Ермак и Зеленский проводят выходные в “Синегоре” (Гута Ивано-Франковской области), празднуя 50-летие главы ОП, писал главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 20 ноября, на следующий день после того, как экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба рассказал, что Ермак говорил ему, что указание перенести операцию украинских спецслужб по задержанию нескольких десятков боевиков российской частной военной компании “Вагнер” поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала операции.

Бурба говорил об этом 19 ноября в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, на которую приглашали также Зеленского и Ермака. Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснял отказ Зеленского и Ермака прийти на программу словами “что глава государства и руководитель его офиса не будут “бегать по эфирам по указанию олигарха”. Само приглашение он назвал “вызовом на телевизионный ковер к олигарху”.

Ермак и Зеленский не пришли также 22 ноября на посвященный расследованию Bellingcat о спецоперации по задержанию вагнеровцев эфир программы “Зворотній відлік” на Общественном. Как подчеркивает Бутусов, они не комментируют обвинения Бурбы пять дней.

Кроме того, в последние недели обсуждается ситуация с угрозами военного вторжения России. 18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”.

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит в “большую победоносную войну” России против Украины и подчеркивает: за восемь лет конфликта на Донбассе Украина научилась защищаться. По его мнению, Путин находится в переломном моменте, решая, “идти ли через украинскую границу и сжечь мосты, или он все еще торгуется и пытается найти что-то интересное для себя”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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