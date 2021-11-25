Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест

Военный суд отправил под домашний арест начальника полигона Капустин Яр Олега Кислова, он подозревается во взяточничестве.

В 235-м гарнизонном военном суде сообщили, что удовлетворено ходатайство следствия «об избрании в отношении Кислова Олега Васильевича меры пресечения в виде домашнего ареста», передает РИА «Новости».

По данным газеты «Коммерсант», Кислову предъявлено обвинение во взяточничестве по делу о пропаже 300 тонн принадлежавшего Минобороны топлива.

Ранее суд приговорил бывшего замначальника отдела в одном из департаментов Минобороны Федора Дюльгера к пяти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере.