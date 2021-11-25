 

Первая женщина-премьер Швеции ушла в отставку через несколько часов после назначения

25.11.2021, 0:22, Новости дня
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Первая женщина на посту премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон ушла в отставку спустя несколько часов после назначения, спикер парламента Андреас Норлен одобрил ее прошение.

В сообщении риксдага (однопалатного парламента) говорится, что Норлен получил просьбу Андерссон об отставке с поста премьер-министра и одобрил ее, передает РИА «Новости».

Риксдаг в среду назначил лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Андерссон премьером, она стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.

В тот же день проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства по итогам голосования в парламенте, большая часть депутатов поддержала проект, предложенный оппозицией. Тогда Партия охраны окружающей среды заявила, что выходит из коалиции, составляющей правительство меньшинства.

Андерссон после этого решения «зеленых» подала спикеру парламента прошение об отставке.



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