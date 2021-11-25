«Евротройка» решила вернуться к переговорам по Ирану в Вене

Великобритания, Франция и Германия возвращаются к переговорам в Вене по ядерной программе Ирана, следует из совместного заявления «евротройки».

В заявлении указывается, что страны вернутся к переговорам в Вене, «основываясь на принципах добросовестности, чтобы восстановить работу на той стадии, когда мы вышли из переговоров в июне», передает РИА «Новости».

«Вместе с расширением ядерной активности Иран значительно сократил крайне важное сотрудничество с МАГАТЭ и серьезно подорвал возможность агентства наблюдать за иранской программой», – говорится в сообщении.

Также указывается, что уже девять месяцев как Иран приостановил все меры контроля в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее «евротройка» и США заявили о планах по недопущению Ирана к ядерному оружию.

Между тем Иран нарастил производство урана с обогащением 60%.