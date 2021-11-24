 

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу заявила протест из-за указа Путина о допуске в РФ товаров из ОРДЛО

24.11.2021, 23:38, Новости дня
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Отмечается, что в среду состоялись очередные консультации ТКГ в режиме видеоконференции.

“Украинская делегация заявила протест против подписания 15 ноября 2021 года президентом РФ указа, предусматривающего признание Российской Федерацией так называемых “сертификатов по происхождению” товаров, выдаваемых на временно оккупированных территориях Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях”, – подчеркивается в сообщении.

Такие действия РФ противоречат Минским соглашениям и договоренностям лидеров “Нормандской четверки”, заявили в украинской делегации в ТКГ.

Кроме того, такие шаги со стороны Москвы есть “вмешательством во внутренние дела Украины” и продолжением “политики ползучей интеграции временно оккупированных территорий Украины в российское экономическое пространство”, указывается в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/401532165090533

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита “Нормандской четверки”.

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным. “Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии “Нормандской четверки”, – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД “Нормандской четверки” возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате. Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался. Свой отказ он мотивировал отсутствием реакции на предложение Москвы по итоговому документу встречи.

9 ноября в МИД Франции заявили, что настаивают на скорейшем проведении встречи глав МИД в нормандском формате.

15 ноября Путин подписал указ, которым поручил российскому правительству в течение месяца обеспечить признание в России сертификатов о происхождении товаров, производимых в ОРДЛО, и создать для них одинаковые закупочные условия наравне с российскими товарами. Также в указе говорится об определении “пункта пропуска”, через который товары с оккупированных территорий будут идти в РФ. 

МИД Украины направил России ноту в связи с указом Путина.

Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов считает, что под видом защиты прав и свобод граждан и оказания гуманитарной помощи Россия в очередной раз подтверждает факт осуществления эффективного или общего контроля над оккупированными территориями Донбасса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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