 

Администрацию Байдена заподозрили в попытках исключить часть санкций против «Северного потока – 2»

24.11.2021, 23:28, Новости дня
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Администрация президента США Джо Байдена добивается через своих сторонников-демократов в конгрессе исключения части санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2» из ежегодного оборонного бюджета страны, пишут американские СМИ.

Издание Foreign Policy пишет, что госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на минувшей неделе лично обращались по телефону к некоторым американским конгрессменам, призывая их отменить поправки к оборонному бюджету, предполагающие санкции против участвующих в проекте компаний, передает РИА «Новости».

Указывается, что таким образом администрация Байдена пытается предотвратить введение санкций против задействованных в проекте компаний из ФРГ. Этот шаг, как отмечается в статье, «вызвал гнев со стороны республиканцев в конгрессе».

Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».

Кроме того, Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).

В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без». Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.



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