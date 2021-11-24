Вещи, которые нельзя выбрасывать и отдавать, согласно правилам фэншуй: что с ними тогда делать

Чем старше становится человек, тем больше вещей приходит в его жизнь. Человек привязывается к ним. С годами появляется привычка оставлять вещи на всякий случай. Умудренный опытом человек думает, что любая из них может когда-нибудь пригодиться. Вот и ждут десятки вещей своего часа, занимая ящики комодов, шкафы, полки, коробки.

Однако последователи учения фэншуй говорят, что время от времени следует пересматривать свои запасы и избавляться от всего лишнего, потому что оно мешает дальнейшему развитию. Что же делать с вещами, которые еще можно использовать, но они просто не нужны? Выбросить? Отдать кому-нибудь?

В учении фэншуй говорится, что выбрасывать можно далеко не любые вещи. Некоторые из них не рекомендуется даже отдавать кому-то. Рассмотрим, какие вещи нельзя выбрасывать и отдавать.

Подарки

Согласно мнению последователей фэншуй, подарки не следует передаривать или выбрасывать в том случае, если они преподносятся с хорошими пожеланиями от всей души. У любого презента имеется скрытый сакральный смысл. Он несет в себе положительную энергетику, поскольку дарящий стремился порадовать вас своим подношением. Если же относиться к подарку с пренебрежением, можно навлечь на себя череду несчастий.

Ювелирные изделия

Их не рекомендуется передавать другим людям, если вас с ними не связывают кровные узы. Что нужно делать с колечком или цепочкой, не соответствующими вашему стилю? Надо пойти к ювелиру и отдать ему украшение на переплавку, чтобы он сделал новое украшение по представленному вами эскизу.

Обувь, нижнее белье, головные уборы

Если вещь касалась человеческого тела, то, согласно учению фэншуй, она сохраняет энергетику хозяина. Это означает, что ее нельзя выбрасывать или передаривать. Также нельзя принимать в подарок вещь, которую кто-то уже носил. Особенно это касается вещей человека, который уже умер. Что же делать с такими вещами? Лучше всего дать им вторую жизнь. К примеру, можно разрезать ее на лоскуты и связать коврик или сшить покрывало.

Кошельки и сумки

Предметы, являющиеся символами процветания, не следует отдавать чужим людям. В противном случае благоприятные финансовые потоки могут иссякнуть. Но их можно выбросить, при этом мысленно попрощавшись с ними и поблагодарив за служение. Не забывайте переместить из старого кошелька в новый денежные талисманы.

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Матрас и постельное белье

Принадлежности для сна приверженцы учения феншуй считают символами благополучия и семейного уюта. Эти предметы нельзя отдавать кому-либо. Иначе в семье могут начаться конфликты и даже ссоры из-за пустяков.

Что можно выбросить

Считается, что наличие в доме множества ненужных вещей влияет на беспорядок в других жизненных сферах. Поэтому освобождение пространства является полезным ритуалом. Какие же вещи можно выбрасывать смело? Речь идет о:

предметах, вызывающих негативные ассоциации или не подошедших по размеру; пришедших в негодность или потерявших товарный вид элементах гардероба; книгах, которые не читаются, но забирают энергию.

Вещи с бирками, которые не носили, следует реализовывать на специальных площадках или передавать в пункты переработки.

Нужно также учитывать и то, как расставаться с вещами правильно.

Правильное прощание с вещами

Учение фэн-шуй говорит о двух способах.

Первый такой. Нужно постирать вещь в соленой воде до ее отправления на свалку. Это избавит ее от энергетики бывшего владельца. Одежда стирается в подсоленной воде, а обувь протирается солью. Тогда благополучие не выйдет за стены дома, а останется в нем, но место для положительных изменений освободится.

Второй способ такой. Нужно закопать вещь в землю. Предварительно ее разрезают на куски. Также можно вещь сжечь.