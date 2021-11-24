 

В Украине появится реестр доноров крови – Минздрав

24.11.2021, 22:44, Новости дня
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“Постановление призвано усилить гарантированные государством безопасность и качество донорской крови и компонентов крови, безопасность доноров и реципиентов, а также лиц, которым запрещено выполнять донорскую функцию, посредством Национального реестра доноров крови и компонентов крови, который составит часть электронной системы здравоохранения”, – говорится в сообщении.

Национальный реестр будет обеспечивать безопасность донора путем учета данных о его медицинском осмотре, допуске или отстранении от донации.

По данным ведомства, реестр также будет обеспечивать полную прослеживаемость движения донорской крови и ее компонентов от донора к реципиенту “от вены к вене”.

Реестр позволит в автоматическом режиме подсчитать количество донаций, что станет основанием для присвоения донору статуса “Почетный донор Украины”.

Отвечать за создание и функционирование реестра будут Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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