Андриюк: Думаю, завод по производству искусственных полей в Краматорске не заработает, а Павелко будет кормить вас отборными фейками

Вы что-то слышали о свежем интервью президента УАФ Андрея Павелко? И я не слышал, пока спортивные СМИ не перецитировали его отдельные тезисы.

А вы что-то запомнили из этого интервью? И я бы ничего не запомнил, если бы не старая пластинка, которую затянул руководитель УАФ. Мол, скандал с закупкой искусственного покрытия это оказывается – большая фейковая атака.

Эти мантры мы слышим, начиная с 2017 года, и ими босс УАФ готов прикрыть любой прокол. Как собственный, так и своей организации.

А хотите настоящий фейк? Дорогой, солидный… Этот фейк называется – завод по производству искусственных полей.

Попытайтесь вспомнить, когда вы последний раз слышали о нем. А я вам напомню. В мае 2020-го. Когда именно я первым на всю страну рассказал, что завод переезжает из Киевской области в… Краматорск. Что в мае и подтвердил экс-нардеп ВР Максим Ефимов.

Почему в Краматорск и кто такой Максим Ефимов? А все очень просто, Максим Ефимов – руководитель ассоциации футбола Донецкой области и очень близкий друг Павелко. А в Краматорске – потому что там Ефимов считается неофициальным королем города.

Идея переноса завода в Краматорск очень проста и, как оказалось, очень удачная. Завод переезжает далеко от Киева, за аренду там платить явно не нужно и самое главное – исчезнет любопытство со стороны СМИ. Все так и вышло. Поищите хотя бы одну публикацию о деятельности или результатах этого завода именно в Краматорске. Ноль!

А теперь – самое главное! Вот, довольно свежие фотографии из Краматорска. Именно этого, знаменитого и, казалось, успешного завода. Какое состояние на сегодня – не работает! Как и ни работал даже с начала 2019 года. Именно тогда стало ясно – новых денег от бюджетной программы больше не будет.

Фото: podrobnosti.ua

Итак, повторюсь еще раз, завод по производству искусственных полей начиная с начала 2019 года не работает и ни дня до сих пор не работал!

А дальше я позволю вам напомнить – оборудование, аренда, логистика, обслуживание этого завода составило для УАФ $8 млн! Эту сумму еще в 2017 году сообщил СМИ тогда директор завода – Андрей Бондаренко. И теперь эти $8 млн уже более 1,5 лет просто пылятся в одном из Краматорских цехов.

Обидно, что Андрея Павелко не спросили о том, как успешно провалить проект на $8 млн. Как и не спросили о шести объявленных подозрениях в уголовных производствах, где фигурирует именно этот завод по производству искусственных полей.

А минимум еще два подозрения должны объявить. По крайней мере, таково определение суда, где фигурируют фамилии экс-руководителя завода Андрея Окунского и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого. И все это напрямую касается подозрительных сделок по закупке оборудования для этого завода.

Кстати, еще в августе 2016 года, почти за год до инициирования бюджетной программы, Андрей Окунский в письме представителю американской компании “Эко Грин” (поставщика оборудования для завода) прямым текстом писал, что ООО “ФФУ Продакшн” основано “в рамках государственной программы спортивного развития в Украине”.

И именно “План Маршала” Павелко, представленный в 2015-м, предусматривал не только строительство завода и искусственные поля от этого завода. Но и использование для этого средств тогда несуществующей бюджетной программы. Той самой, на которую в 2017–2018 годах было выделено 1,25 млрд грн. Конечно, под пристальным наблюдением тогдашнего председателя бюджетного комитета ВРУ Павелко.

И вроде бы благородная цель, если бы не всем известна уже история:

о закупке оборудования для завода у производителей через арабский офшор с осадкой на его счетах более $1 млн;

незаконное включение в типичный проект, опубликованный на сайте Минрегиона, антиконкурентного требования об использовании синтетического покрытия производства именно ООО “ФФУ Продакшн”, которое реализовывалось по завышенным ценам;

определение исполнителем работ по устройству 66 площадок по Киеву того же ООО “ФФУ Продакшн”. Которое до этого не построило ни одной площадки.

Обо всем этом Андрей Павелко не говорит и вряд ли когда-нибудь заговорит. А если и скажет, то это будет в удобном формате и удобном для него СМИ.

А за $8 млн вы больше не беспокойтесь! Теперь эта фантастическая сумма для украинского футбола, это… фейк! Сам Андрей Павелко вас в этом убеждает.

P. S. Пока готовился этот материал, УАФ словно сыграла на опережение и дала новость о заводе. Вы только зацените эту красоту игры слов “Завод УАФ готовится…”

Эти люди прямо признались, что 2,5 года (из них – 1,5 в Краматорске) этот завод не работал. Я даже сделаю предположение – этот завод уже не заработает. Но за это время вас будут кормить настоящими, отборными фейками.

Источник: “Подробности”

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