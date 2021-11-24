 

Около Сатурна появился неизвестный крупный объект

24.11.2021, 22:16, Новости дня
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Уфологи, конечно же, тут же объявили, что запечатленный на снимке крупный объект, непонятным образом появившийся вблизи Сатурна – это НЛО, а НЛО – это автоматически инопланетный корабль.

Объект действительно странный, но не надо так спешить с выводами, говорят ученые-астрономы. Если верить тому, что отображено на снимке, то размеры пролетевшего над северным полюсом газового гиганта небесного тела сопоставимы с Луной. Ничего себе корабль!

Однако наблюдение за неизвестным телом показало, что оно не летит в свободном падении под воздействием гравитации. Действительно можно подумать, что там есть двигатели, позволяющие маневрировать. Речь идет о какой-то аномалии, возможно даже визуальной. Но специалисты уверены, что для нее можно найти и менее фантастическое объяснение.



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