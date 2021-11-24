Мнение: Письмо: “Красивый, мощный”

Из всех писем самые удивительные те, где любовь возникает при нулевой обратной связи.

То есть герой на автора даже ни разу не посмотрел как на женщину, а автор влюбилась по уши.

Причина у такой оказии всегда одна – корона Победителя.

Кажется человеку, что мир покорен ему, что главное – захотеть.

“Не бойся мечтать”. “Верь в себя”. “Не отступай от задуманного”.

Что не так в этих принципах? Или все так? Или дело в чем-то другом?

to4ka78

Здравствуйте, Эволюция.

В надежде попасть на разбор.

Блог читаю пару лет. Догадываюсь, что понимаю мало. И тесты это подтверждают – участвовала в нескольких, результаты ниже среднего.

Мне 35, не замужем, в любви вакуум, несколько лет как переехала в крупный город РФ, жилье съемное, достаток средний, постепенно формируется подушка безопасности. В своем городе осталась однокомнатная квартира в собственности, я на нее не зарабатывала.

Последние отношения закончились года 3-4 назад. Через время, во многом благодаря Вашему блогу, начала обнаруживать себя в яме с поломанной рефлексией и в короне (коронах).

(Автору 35, часики громко тикают. Какой бы она ни была, даже кривой и косой, вокруг есть мужчины с подходящей ей ОЗ. Ей надо знакомиться именно с такими и общаться. Не открывать хлеборезку на более красивых и состоятельных мужчин. Закрыть ее и обмотать скотчем, чтобы не открывалась)

Он приехал с проверкой на предприятие, которое я курирую. О проверке нам сообщили накануне, структура надзорная, малознакомая, регламентирующие правовые акты тоже. За день поверхностно ознакомилась, как смогли навели порядок на хозяйстве, попытались привести в соответствие, установили что смогли, нарисовали журналы, акты, подготовили тонну накладных.

Хозяйство находится удаленно от города. Я ждала группу проверяющих, нервничала. Из машины вышел он один, от чего почувствовала облегчение. Треники, шапка, удостоверение, машину оставил заведенной, спешил.

(Романтический контекст = 0, мужчина – из проверяющей комиссии, вокруг – навоз, автор – на хозяйстве. В любви у нее вакуум, имидж скорее всего никакой. Как у нее вообще возникла мысль, что к ней приехал принц на белом коне?)

Иду, показываю что где, пытаюсь перевести разговор от предмета проверки. Шло туго, о нем узнала: три кошки, дом или дача неподалеку от нашего хозяйства, на следующей неделе в отпуск, поэтому проверку закроет в последний день процессуального срока. Вопросов от него мало и все по сути. Перечислил что из документов нужно привезти.

На неделе в ходе изготовления нужных бумаг загуглила о нем: моложе меня на 6 лет, кандидат наук. Я расстроилась.

(Она расстроилась так, будто мужчина ее позвал на свидание, а она узнала, что шансов на серьезные отношения мало. В реальности он не то что общаться с автором не собирался, он даже про кошек своих рассказывал под ее щипцами)

В назначенный день с подготовленной папкой документов утром ищу его номер в телефоне. В это момент он звонит, предлагает поставить в акте место составления – адрес хозяйства и подъехать в мою часть города, встретиться в общественном месте, где я скажу.

Я: – Не вопрос.

В кофейне сижу спиной ко входу, жду уже минут 20. Слышу уверенный громкий голос, ощущаю в пространстве кто-то зашел и стремительно движется ко мне.

Я охренела: красивый, стильный, мощный.

Я: (на его приветствие) здравствуйте. я бы вас не узнала

Он: – давно ждете?

Я: – нет, недавно.

(У автора перегрелись часики и воображение буйствует. И вот уже мужчина стремительно движется – к ней, он красивый и мощный – для нее, он назначил ей свидание, а не встречу по работе)

Дальше все быстро и смутно. Подписываю акт, руки потрясываются. Из всей кипы бумаг взял только одну. Спросил для него ли подготовила всю папку. Ответила для него, но по возможности лишние документы передавать не хотела бы.

Встаем, спрашивает ухожу ли я и параллельно набирает кому-то по телефону, в трубку говорит что недалеко и скоро будет тоже в кафе. Я в смятении, теряюсь. Движения ни туда ни сюда, беру папку. После того как он закончил разговаривать говорю ему как лучше пройти до того кафе.

(Каждая деталь приобретает значение. Все не просто. Во всем – знаки)

На улице прощаемся, говорит что почти каждый день на проверках и его номер у меня есть, если что могу звонить. Тоже, говорю, мой номер есть, звоните.

Остаток дня как в тумане. Казалось, что он не хотел уходить и предлагал остаться познакомится поближе.

(Корона Победителя не может врать)

Удержалась написать вечером, на следующий день звоню ему под хилым предлогом встретиться заполнить какой-то никому не нужный документ, готова приехать, ответил что не забудет и обязательно перезвонит мне и встретимся в том же месте.

Вся неделя прошла в ожидании звонка. Разрыв с реальностью. Мысли все о нем, иллюзии и представления. Понимаю, дела мои совсем плохи. Локус там, работу еле работаю. Много мечтаний. Благо, на работе дел подвалило.

В пятницу ближе к вечеру звоню ему сама, он перезванивает:

Он: вы хотели меня слышать?

Я: очень хотела.

Прошу его встретиться, если есть возможность, проконсультировать по вопросам. Хоть вопросы и действительно были, и реально по сфере деятельности его структуры, в тот же момент ощутила что это мой провал, фиаско, даже если был маленький шанс на живое общение и какое-то развитие.

В итоге через пару дней встретились, пообщались формальней некуда, у него было 45 минут, все 40 он проговорил. Кажется, сильно утомился.

Живого в диалоге от меня было как будто ноль.

Расстались с тем же его «если что звоните». Я внутри рыдала.

Как я понимаю, ходов у меня ноль. Ощущение, что где-то косяк.

(Где-то косяк у автора, поэтому осталось ноль ходов. Сорвалась рыбалка)

Ругаю себя за то, что надела кольцо на безымянный палец левой руки, и воображаю (или надеюсь), что это могло его отпугнуть. Кольцо, а не моя антиспонтанность и по сути навязчивость.

(Вот и косяк нашелся. Кольцо отпугнуло)

Ситуация вроде как «выеденного яйца не стоит», а кроет меня конкретно.

(Еще бы ее не крыло. В кои-то веки приглянулся кто-то среди серой массы неинтересных мужских туш. И он почти уже болтался на крючке, но сорвался. Понятно, друзья, какой алгоритм у короны Победителя?)