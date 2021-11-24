Ученые исследовали связь между погодой и распространением COVID-19

Британские исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению распространения COVID-19 в зависимости от погодных условий. На основании его результатов исследователи презентовали свои корреляционные выводы.

Отправной точкой аналитической работы ученых, представляющих Университет Манчестера (Великобритания), стала попытка провести аналогию между COVID-19 и некоторыми сезонными вирусными заболеваниями – например, гриппом. Давно известно, что последний, в частности, склонен наибольшим образом поражать население в холодное время года. В процессе анализа медики подробным образом изучили 158 исследований, проведенных с начала пандемии до ноября прошедшего года в разных уголках планеты. Стоит отметить, что более половины изысканий были насыщены целым рядом противоречивых выводов и носили скорее показательный характер. Так, распространение коронавирусной инфекции в некоторых странах с жарким климатом, например, в Индии и Бразилии, было достаточно обширным несмотря на погодные условия, сопряженные с достаточно большим уровнем солнечной радиации. В то же время, африканские страны пострадали от ковида гораздо меньше, и такое противоречие до сих пор так и не было разъяснено представителями ученого мира. Впрочем, по мнению лидера научной группы Лин Тана, вышеуказанные исследования по большей части не учитывали временных лаг между погодой в тот день, когда люди инфицировались, и погодными условиями в момент проявления симптомов болезни.

В целом же, метарегрессионный анализ все же показал губительное для распространения инфекции влияние солнечного света. “В этих оставшихся 78 исследованиях мы смогли показать, что более высокая солнечная энергия была связана с сокращением распространения COVID-19, независимо от метода статистического анализа и географического местоположения исследования, возможно, благодаря преимуществам ультрафиолетового излучения и витамина D для сокращения распространения COVID-19, или потому, что солнечный свет инактивирует вирус”, – подытожил один из авторов научной работы, профессор Шульц.

Источник: www.medikforum.ru