 

Филипп Киркоров о разводе с Пугачевой: «Для меня это был кошмар, в голову лезли нехорошие мысли»

24.11.2021, 21:54, Разное
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Известный российский певец Филипп Киркоров в одном из своих свежих интервью подробно пояснил о своих ощущениях во время развода с бывшей супругой Аллой Пугачевой. По словам Филиппа Бедросовича, в тот период он столкнулся с шоком и стрессом.
«Когда случился развод, мне казалось, что все закончилось, жизнь остановилась. Я сидел дома один в новогоднюю ночь, и было такое ощущение какой-то полной пустоты, я до сих пор хорошо это помню. Это была новогодняя ночь на 2005 год, а я остался совершенно один в своей квартире. Было очень тяжело на душе. Я сидел и обращался к Господу, чтобы он дал мне сигнал или какой-то знак о том, что все будет хорошо», – поделился Киркоров своими воспоминаниями.

При этом артист подчеркивает, что предавался столь мрачным мыслям не просто так, а из-за того, что очень болезненно переживал происходящее.

«Для меня это был кошмар, стресс, шок. Сидел и смотрел Огонек, в котором тоже снимался. Но никаких сигналов не было, поэтому в голову лезли очень нехорошие мысли», – добавил певец.

Кроме того, по словам короля российской поп-сцены, в тот момент у него практически не было финансов, но с ним в какой-то момент связалась знакомая, которая предложила выступить перед состоятельными людьми. Киркоров решил назвать, как он сам выразился, «космическую» сумму, но заказчик согласился ее оплатить.

«Прислали за мной лимузин, я по дороге забрал всех своих ребят, которые в тот момент были в кино, мы буквально на ходу составляли программу. В тот Новый год началась новая белая полоса в моей жизни. С того самого момента все как-то полетело», – добавил Филипп Бедросович.



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