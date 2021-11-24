 

“Кукла Барби из реальной жизни”. Тайра Бэнкс восхитила сеть образом в вечернем платье

24.11.2021, 21:48, Новости дня
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“Прошлой ночью я чувствовала себя Золушкой”, – подписала она публикацию.

Образ 47-летней модели дополнили локоны, убранные в хвост, и белые ботильоны.

“Ты ангел”, – написала leynabloom.

“Кукла Барби из реальной жизни”, – прокомментировала toinetteharris11.

“Ты так красива”, – отметил ludersp.

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Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks)

Контекст:

Тайра Бэнкс родилась 4 декабря 1973 года в Инглвуде, штат Калифорния, США. Она создала и вела до 2016 года шоу “Топ-модель по-американски”. Вместе с актером Эштоном Катчером Бэнкс вела шоу True Beauty.

В 2013–2017 годах Тайра жила в гражданском браке с фотографом Эриком Асла. В 2016 году у пары родился сын Йорк Бэнкс Асла. Мальчика выносила суррогатная мать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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